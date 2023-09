Styl życia Dziecku odmówiono miejsca w żłobku z powodu profesji jego matki

29-letniej kobiecie odmówiono miejsca w żłobku dla jej trzyletniej córki po tym, jak ujawniła, czym zajmuje się zawodowo.

Keyli Remache próbowała umieścić swoją trzyletnią córkę w żłobku. Niestety, placówka, która miała zajmować się dziewczynką o imieniu Arwen Millichamp odmówiła przyjęcia dziecka. Dlaczego? Jak utrzymuje Remache, stało się tak z powodu wykonywanego przez nią zawodu. Dopóki kobieta nie zdradziła, czym zajmuje się na co dzień, pracownica żłobka była zainteresowana przyjęciem dziecka i sprawdzała dane dotyczące zapisów w komputerze. Wszystko zmieniło się, kiedy matka przyznała kim jest.

– Kiedy powiedziałam, że pracuje w cyrku, ona [pracownica przedszkola] przestała patrzeć na ekran swojego komputera i natychmiast powiedziała mi, że nie mają już miejsc – powiedziała Keyla, jak cytujemy za portalem „Metro”. – To sprawiło, że poczułem się jak najmniejsza istota na ziemi. Wróciłam do cyrku i po prostu wypłakałam sobie oczy – dodaje.

Jako artystka cyrkowa, regularnie zmienia miejsce zamieszkania przez, co nie posiada stałego adresu.

Co było przyczyną odmowy?

Keyli Remache wychowała się w cyrku i obecnie pracuje w nim, jako tancerka hula hoop. Z powodu nieprzyjęcia jej córki do żłobka, była zmuszona do porzucenia swojej ukochanej pracy. Następnie podjęła pracę tylko na pół etatu i kupiła dom w hrabstwie Devon, by móc posłać córkę do żłobka.

Keyla wcześniej uważała, że wychowywanie córki w cyrku zapewnia jej „najlepszy start w życiu”. Zdanie to podzielał jej mąż Liam, który również podróżował z nimi, co tydzień odwiedzając nowe miasta.

Jak życie w cyrku wpływa na wychowanie dziecka?

– Urodziłam się i wychowałam w cyrku. Już od szóstego roku życia nakładałam brokat na twarz i ubierałam kolorowy kostium. Dużo trenowałam, podróżowałam i występowałam. Cyrk jest jak jedna wielka rodzina. To jest całe moje życie, nie jest to tylko praca – uzupełnia bohaterka artykułu.

Dorastając w cyrku, Keyla uczona była przez nauczycielkę, która akurat podróżowała z nimi, ale twierdzi, że ta opcja nie jest już dostępna dla jej córki Arweny. Zamiast tego, młoda mama musiała „wstępnie rezerwować” miejsca w żłobku dla Arweny na początku każdego sezonu cyrkowego, aby zapewnić opiekę nad dzieckiem. Teraz, jej życie całkowicie się zmieni…

