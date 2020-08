Dzieci z sąsiedztwa uprzykrzają Wam życie? Zobaczcie, na co pozwala Wam prawo w UK

Fot. Getty

Dzieci, a najczęściej zorganizowane grupy dzieci biegające po okolicy, mogą od czasu do czasu naprawdę uprzykrzyć nam życie. Co zatem zrobić w przypadku, gdy antyspołeczne zachowania dzieci z naszego sąsiedztwa zaczynają być nie do wytrzymania? Odpowiedzi szukaj poniżej.

Antyspołeczne zachowania dzieci mają zazwyczaj dwa podłoża – albo młodociani nie wynieśli z domu odpowiednich zasad zachowania (np. na skutek tego, że ich rodzina sama w sobie miała cechy patologiczne), albo posuwają się do złych czynów z uwagi na presję swojego środowiska. Antyspołeczne zachowania mogą przybrać formę:

uciążliwego hałasowania;

werbalnych gróźb i znęcania się;

ataków/naruszania nietykalności fizycznej;

aktów wandalizmu – uszkadzania witryn sklepowych, samochodów i mienia;

rzucania „pociskami” różnego rodzaju;

jeżdżenia kradzionymi pojazdami;

niszczenia budynków i innych obiektów użyteczności publicznej poprzez malowanie graffiti;

picia alkoholu i przyjmowania narkotyków.

Jak zaradzić antyspołecznemu zachowaniu dzieci z sąsiedztwa

Aby zaradzić aktom przemocy, wandalizmu czy innym antyspołecznym zachowaniom u dzieci, należy zwrócić się o pomoc do policji albo lokalnych władz. Tylko one mają bowiem narzędzia do tego, by nieco uspokoić niesfornych młodocianych. Policja może na przykład w stosunku do grupy agresywnych dzieci/nastolatków wystosować Grupowy Rozkaz Rozproszenia się (ang. Group Dispersal Order). Rozkaz ten oznacza, że dzieci/nastolatkowie muszą opuścić dane miejsce i nie mogą do niego powrócić nawet przez kolejne 24 godziny. Jeśli dzieci/nastolatkowie nie zastosują się do zaleceń policji, to mogą zostać ukarani.

Acceptable Behaviour Contract

Z niektórymi niesfornymi młodocianymi policja lub lokalne władze zawierają porozumienie Acceptable Behaviour Contract. Jest to dobrowolne porozumienie, na mocy którego młodociany zobowiązuje się, że nie będzie dalej sprawiał problemów. Jeśli zasady kontraktu zostaną przez niego złamane, to może w jego wypadku zostać wydany nakaz Anti-Social Behaviour Order.

Anti-Social Behaviour Order

Nakaz Anti-Social Behaviour Order wydawany jest w przypadku dzieci/nastolatków, które złamały postanowienia Acceptable Behaviour Contract albo których zachowanie powoduje u ludzi z sąsiedztwa obawę o własne mienie lub zdrowie. ASBO uniemożliwia sprawcy angażowanie się w określone działania antyspołeczne, a także zakazuje mu udawania się w określone miejsca lub przebywania z określonymi osobami. ASBO może zostać wydane dla dziecka w wieku nawet 10 lat, na okres min. 2 lat. W razie złamania postanowień Anti-Social Behaviour Order młodociany może zostać aresztowany.

Rodzice pociągnięci do odpowiedzialności

Jeśli antyspołeczne zachowanie dziecka/nastolatka nie wynika tylko z presji grupy, ale też, a może przede wszystkim, z niewystarczającej nad nim kontroli, to do odpowiedzialności mogą także zostać pociągnięci jego rodzice. Na podstawie formalnego porozumienia rodzice mogą na przykład zostać zobowiązani przez szkołę lub władze lokalne do sprawowania większego nadzoru nad dzieckiem - np. do pilnowania, czy chodzi ono do szkoły albo do kontrolowania z kim się spotyka. Rodzice mogą też zostać wysłani na przymusowe kursy z wychowania dzieci, a jeśli nie będą w stanie zmienić pewnych aspektów zachowania młodocianych, to mogą na nich zostać nałożone dotkliwe kary finansowe.