Dzieci w szkole w UK poproszone o „zaprojektowanie nowego urządzenia tortur Tudorów”. W internecie zawrzało

Fot. Getty

Pewna Brytyjka poskarżyła się na popularnym portalu dla mam w UK, że jej córka otrzymała w szkole nietypowe zadanie do wykonania w domu. Otóż nastolatka, podobnie jak jej koledzy z klasy, miała „zaprojektować nowe urządzenie tortur Tudorów”. Pod postem Brytyjki zawrzało – zgadniecie, jaka była reakcja większości rodziców?

„Moja kochana córka dostała na ten tydzień pracę domową z historii. Musi zaprojektować „nowe narzędzie tortur Tudorów”. Narysować je, oznaczyć i wyjaśnić, dlaczego byłoby ono bardziej skuteczne, niż znane wcześniej narzędzia tortur!” - napisała w poście na Mumsnet oburzona Brytyjka. I zapytała pozostałych rodziców, czy ich zdaniem to szkolne zadanie jest „niepotrzebne”. - To jest rok 8. Czy naprawdę trzeba ich zachęcać do wymyślania nowych sposobów torturowania ludzi?!” - dodała mama nastolatki.

Szkoła w UK – cienie i blaski

Jak widać, szkoła w UK może niejednego rodzica naprawdę zaskoczyć. Pod postem zszokowanej Brytyjki zaroiło się od komentarzy i nie trudno zgadnąć, że były to komentarze wyrażające podobne oburzenie. „To bardzo niestosowne! Właściwie skontaktowałbym się w tej sprawie z dyrektorem” – napisała jedna z mam. A druga dodała: „Nie spodobałoby mi się to. Myślę, że to odczłowieczenie… zabawne sposoby zabijania ludzi! Czy [nastolatkowie] nie mogliby spojrzeć na sposoby, w jakie mogliby sobie nawzajem pomóc?”.

Ale wśród licznych komentarzy znalazły się i takie, które próbowały usprawiedliwić dziwne zachowanie nauczyciela. „To Rok 8., a nie 8 lat. W czym problem? Czy zarządzasz wszystkimi jej zadaniami domowymi?”.