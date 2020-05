Dzieci atakują rodziców w czasie lockdownu. Zobaczcie, co jest powodem? [wideo]

W czasie trwającego lockdownu pojawiła się niepokojąca forma „przemocy domowej” w Wielkiej Brytanii – coraz częściej rodzice są atakowani w domach przez własne nastoletnie dzieci.

Parlamentarzystka Dame Vera Baird zajmująca się problemem przemocy domowej w Anglii i Walii, powiedziała, że rośnie liczba zgłoszeń ze strony rodziców, którzy atakowani są przez własne dzieci w czasie trwającego lockdownu.

Atakującymi są bardzo często nastolatkowie, którzy nie godzą się na pozostanie w domu podczas trwającej izolacji i atakują swoich rodziców. Według Baird mamy obecnie do czynienia z „nowym rodzajem przemocy domowej”.

- Do przemocy dochodzi ze strony starszych dzieci… co z kolei sugeruje napięte sytuacje, w których chcą one wyjść z domu, jednak rodzice im na to nie pozwalają – dodała Baird.

W czasie rozmowy z parlamentarną komisją sprawiedliwości (Justice Committee) Baird powiedziała:

- Nikt nie ma wątpliwości, że przemoc domowa wzrosła i o wiele trudniej jest od niej uciec, gdy ktoś jest zobligowany do zastosowania się do regulacji dotyczących izolacji pod jednym dachem ze swoim oprawcą.

Oskarżyła ona rząd o to, że zbyt wolno zaczął przeciwdziałać wzrostowi przemocy domowej w czasie lockdownu. Według niej odpowiednie działania władz powinny zostać podjęte znacznie wcześniej, przez finansowe wsparcie organizacji pomocowych, które teraz zmagają się ze zbyt dużą listą zgłoszeń.

W sprawie przemocy domowej zabrała głos także była premier, Theresa May, która zaapelowała do rządu, aby zwrócił uwagę na wpływ lockdownu na ten problem i postarał się jak najszybciej poluzować regulacje. Według niej dowody jasno wskazują na powiązanie restrykcji dotyczących koronawirusa z przemocą domową.

