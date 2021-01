Dystans społeczny w UK zostanie zwiększony do 3 metrów? Boris Johnson może się ugiąć pod presją naukowców z SAGE

Fot. Getty

Naukowcy z organu doradczego SAGE apelują do Borisa Johnsona o zwiększenie dystansu społecznego do 3 metrów. Obowiązująca obecnie odległość 2 merów, jak się wydaje, nie zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Boris Johnson jest pod coraz większą presją ze strony naukowców SAGE, którzy naciskają, by zwiększyć dystans społeczny do 3 metrów (blisko 10 stóp). Eksperci twierdzą bowiem, że obowiązujący obecnie dystans 2 metrów nie jest wystarczający i nie zapobiega rozprzestrzenianiu się koronawirusa na Wyspach. I choć rzecznik Downing Street poinformował wczoraj, że „rząd nie planuje na razie zmieniać zasad dotyczących dystansu społecznego”, to dodał on także, że „wszystko poddawane jest regularnej weryfikacji”. Zmiany w zakresie zasad dystansu społecznego może też zresztą forsować minister zdrowia Matt Hancock, który na wczorajszej konferencji prasowej nie krył złości na ludzi łamiących obostrzenia związane z trzecim lockdownem.

Zwiększenie dystansu społecznego nie ma sensu – przekonują krytycy

Pomysł wprowadzenia 3-metrowego dystansu społecznego spotkał się już ze sporą krytyką. Jego przeciwnicy argumentują, że zmiana spowodowałaby u ludzi kolejną frustrację i że ewentualna zasada 3 metrów byłaby raczej łamana, niż przestrzegana. Poza tym zmiana dystansu społecznego z 2 na 3 metry znów obciążyłaby kosztami przedsiębiorców, którzy zainwestowali spore pieniądze w tabliczki informujące o konieczności utrzymania niezbędnej odległości od osób niepochodzących z tego samego gospodarstwa domowego.

Gdyby nastąpiła zmiana w zakresie obowiązkowego dystansu społecznego z 2 do 3 metrów, to byłaby to już trzecia tego typu zmiana. Początkowo rząd ustanowił dystans na poziomie 1 metra, ale w marcu zwiększył tę odległość do 2 metrów po tym, jak badania wykazały, że wirus przenosi się nawet dziesięć razy szybciej pomiędzy osobami stojącymi od siebie w odległości 1 metra, niż między osobami, które utrzymują między sobą odległość 2 metrów.