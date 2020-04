Dystans społeczny w pracy - na wesoło: Zobacz, jak budowlańcy radzą sobie z zachowaniem „bezpiecznej odległości” [wideo]

Fot. Facebook

Często znacznie łatwiej jest mówić o zasadach dystansu społecznego, niż rzeczywiście wprowadzić je w życie. Zobaczcie, jakie kreatywne sposoby na zachowanie „bezpiecznej odległości” wynaleźli brytyjscy pracownicy budowlani!

Mimo lockdownu, wiele osób wciąż musi chodzić do pracy, gdzie bardzo często utrzymanie dystansu społecznego (odległości co najmniej 2 metrów od drugiej osoby) jest praktycznie nie możliwe. Niektórzy jednak wykorzystali tę dziwną społeczną sytuację, by nieco sobie pożartować, pokazując w zabawny sposób mankamenty nakazy utrzymywania „bezpiecznej odległości”.

Czytaj także: Polki szyją dla NHS - nasze rodaczki w UK dokładają własną cegiełkę w walce z koronawirusem

Właśnie z takiej okazji skorzystali brytyjscy budowlani, którzy na Facebooku na profilu „On The Tools” udostępnili przezabawny filmik Zobaczcie go koniecznie!

Co sądzicie o zabawnym filmiku brytyjskich pracowników budowlanych? Czy w Waszej pracy też wpadliście na kreatywne sposoby utrzymania dystansu społecznego? Czekamy na Wasze komentarze i zdjęcia/nagrania twórczych rozwiązań!

Polecane: Składanie wniosku o Universal Credit w czasie koronawirusa. Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania