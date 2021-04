Dyskryminacja polskich imigrantów starających się wynająć mieszkanie to FAKT - wynika z rządowego raportu

Jak wynika z oficjalnego raportu przedstawionego przez holenderskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych osoby o polsko lub marokańsko brzmiących nazwiskach szukające mieszkania na wynajem są dyskryminowane przez agentów i właścicieli nieruchomości.

W Niderlandach przeprowadzono ogólnokrajowe badanie sytuacji na rynku mieszkaniowym pod kątem dyskryminacji imigrantów ze względu na ich pochodzenie. Holenderskie MSW zleciło przygotowanie specjalnego raportu rządowej agencji zajmującej się dyskryminacją. Co się okazało? "Podstawiony" przez władze właściciel nieruchomości zwrócił się do brokerów, aby nie zgadzać się na wynajem jego mieszkania dla imigrantów. Tylko 15 agentów stwierdziło, że na taką dyskryminację nie ma zgody... Na niderlandzkim rynku nieruchomości ludzie z polsko lub marokańsko brzmiącymi nazwiskami po prostu nie są zapraszani na oglądanie mieszkania pod kątem wynajmu lub nawet kupna. Agenci niechętnie się z nimi kontaktują, a właściciele niechętnie podpisują z nimi umowy.

Dyskryminacja imigrantów na rynku mieszkaniowym - rządowy raport szokuje

Warto w tym miejscu dodać, że nie jest to wcale problem nowy. Podobny eksperyment przeprowadzony został przez dziennikarzy tygodnika "De Groene Amsterdamme" trzy lata temu. Odpowiedzieli oni na 250 ogłoszeń dotyczących wynajmu mieszkania wcielając się w dwie postacie - imigranta z Maroka o imieniu Rachid oraz "zwykłego" Holendra o imieniu Jaap. Odpowiadając na oferty pośredników i właścicieli okazało się, że na samo pytanie czy dana nieruchomość jest dostępna Rachid otrzymał 116 pozytywnych odpowiedzi, a Jaap - aż 162.

Poza tym zwrócono się do 50 agencji nieruchomości w całym kraju z zamiarem udostępnienia nieruchomości pod wynajem. Dziennikarze, podawali się za klienta, który wyjeżdża za granicę i w czasie, gdy będzie przebywał poza Holandią, chciałby zarobić na swoim domu. Zaznaczyli przy tym, że nie chcą, aby w nim mieszkali imigranci. 46 brokerów bez mrugnięcia okiem zaakceptowało taki warunek. Tylko czterech się nie zgodziło...

W Holandii Polakom i Marokańczym "niechętnie" wynajmuje się mieszkania

"Potencjalny najemca z zagranicznym nazwiskiem otrzyma znacznie mniej pozytywnych odpowiedzi, jeśli odpowie na reklamę mieszkania, niż ktoś z holenderskim nazwiskiem" - komentował dziennikarz "De Groene Amsterdamme" cytowany przez Polską Agencję Prasową.

"Dyskryminacja jest niedozwolona i nie będzie tolerowana. Dotyczy to zarówno agentów wynajmu, jak i wynajmującego" - w oficjalnym rządowym komunikacie komentował Kajsa Ollongren, holenderski minister spraw wewnętrznych. Rząd zapowiedział już działania w tej kwestii, szczególnie, że problem nie dotyczy tylko dużych miast, ale w zasadzie całego kraju.

Lokalni landlordowie zaznaczają, że NIE CHCĄ, aby w ich nieruchomościach mieszkali imigranci

Samorządy mają otrzymać większe uprawnienia do walki z dyskryminacją w tym segmencie. Lokalne władze będą wydawać pozwolenia na wynajem, a jeśli okaże się, że doszło do jakichś nadużyć w tym zakresie to takie pozwolenie może zostać po prostu cofnięte. Takie rozwiązania stosuje się już w Utrechcie i Rotterdamie, a już wkrótce może obowiązywać w całym kraju.