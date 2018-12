Dyskryminacja płacowa w UK – jakie grupy są najbardziej poszkodowane?

Fot. Getty

Mimo wzrastającej z roku na rok płacy minimalnej, cała rzesza Wyspiarzy może wciąż mówić o płacowej dyskryminacji. Z najnowszego raportu brytyjskiego think tanku Resolution Foundation wynika, że mniejszości etniczne zarabiają o £3,2 mld mniej niż „biali” Brytyjczycy dysponujący tymi samymi kwalifikacjami.

Według ekspertów Resolution Foundation najbardziej poszkodowanymi grupami w Wielkiej Brytanii są „czarni”, Pakistańczycy, Banglijczycy (imigranci z Bangladeszu) i Hindusi (ang. Black, Pakistani, Bangladeshi and Indian employees). Dotychczas sądzono, że mniejszości etniczne zarabiają mniej od „białych” mieszkańców Wysp, ponieważ wykonują gorzej opłacane prace. Jednak raport think tanku wykazał, że członkowie mniejszości etnicznych zarabiają też mniej niż ich „biali” koledzy, którzy posiadają te same kwalifikacje.

- Czarni, Azjaci i inni pracownicy wywodzący się z mniejszości etnicznych dużo ostatnio zyskali na na rynku pracy. Rekordowa liczba młodych BAME (ang. Black, Asian, and minority ethnic workers) uzyskuje tytuły i pracuje. Jednak pomimo tego pożądanego postępu, wielu z 1,6 mln brytyjskich pracowników wywodzących się ze społeczności czarnych, Azjatów i innych mniejszości etnicznych musi stawić czoła niekorzystnej sytuacji w miejscu pracy. Pracownicy wywodzący się z mniejszości wciąż cierpią z powodu tzw. 'kary płacowej', gdy porówna się ich do białych mężczyzn i kobiet, którzy wykonują tę samą pracę, i łącznie tracą na tym nawet £3,2mld rocznie – mówi Kathleen Henehan, analityk Resolution Foundation.

Raport Resolution Foundation dowiódł, że najbardziej poszkodowani są w Wielkiej Brytanii „czarni” Brytyjczycy po studiach, którzy zarabiają średnio o 3,90 funta na godzinę mniej, niż ich „biali koledzy” (o ok. 17 proc. mniej). Z kolei dysponujący dyplomem Pakistańczycy lub Brytyjczycy pochodzenia pakistańskiego zarabiają średnio o 2,67 funta na godzinę mniej (o ok. 12 proc. mniej). Jeśli chodzi o wykształcone kobiety, to dyskryminacja płacowa także w największym stopniu dotyka przedstawicielki „czarnych mniejszości”. Z danych przedstawionych w raporcie wynika, że zarabiają one o 1,62 funta godzinę mniej niż „białe” Brytyjki (czyli o ok. 9 proc. mniej).

Wśród pracowników niedysponujących na Wyspach dyplomem, najbardziej dyskryminowani są imigranci z Pakistanu i Bangladeszu, którzy otrzymują średnio o 1,91 funta na godzinę mniej niż ich „biali” odpowiednicy (o ok. 14 proc. mniej). Z kolei przedstawiciele „czarnej” społeczności w UK, nieposiadający wyższego wykształcenia, dostają o 1,31 funta za godzinę mniej (o ok. 9 proc.).