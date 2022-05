Dyskomfort po obudzeniu - sprawdź, jak się go pozbyć

artkuł sponsorowany/zdjęcia: pxhere

Skąd bierze się ból pleców po przebudzeniu? Co jest przyczyną problemów z pełną sprawnością o poranku? W jaki sposób można sobie z tym problemem poradzić? Zapraszamy do lektury!

Znacie to? Budzicie się rano i "czujecie" swoje plecy. Wstając z łóżka odczuwacie albo dyskomfort, albo wręcz ból, o mniejszym lub większym natężeniu. Pojawiają się problemy z "uruchomieniem" swojego ciała o poranku. Jest wam ciężko się wyprostować, odczuwacie pewne sztywności, pojawiają się trudności z pełnym wyprostowaniem się, wstaniem z łóżka. Co więcej, poranny ból promieniujący z dolnego odcinka kręgosłupa (w odcinku lędźwiowym oraz w lędźwiowo-krzyżowym) rozchodzi się na dolną część ciała - w kierunku miednicy, ku kolanom, w stronę stóp.

Skąd może brać się poranny ból pleców? Oto lista powodów:

długotrwały stres;

brak odpowiedniej aktywności fizycznej;

praca przy biurku w nieodpowiedniej pozycji;

noszenie butów na wysokim obcasie;

nieprawidłowo pozycja w trakcie snu;

źle dobrany materac;

nieumiejętne podnoszenie nisko leżących przedmiotów.

Wszystkie te czynniki albo ich kombinacje mogą mieć fatalny wpływ na nasze zdrowie. Skutkiem ich występowania mogą być: choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, dyskopatia, skolioza lub nadmierna ruchomość stawów kręgosłupa.

Zdrowy tryp życia to zdrowy sen

Jak można temu wszystkiemu zaradzić, dobrze się wysypiać i sprawnie wstawać co rano? W jaki sposób można z jednej strony uniknąć porannego dyskomfortu przy wstawaniu z łóżka, a z drugiej strony, uniknąć poważnych schorzeń związanych z nadmiernym "zużyciem" kręgosłupa?

Zasadniczo, zdrowszy tryb życia pozwoli na uniknięcie porannych "katuszy" tego typu. Poniżej prezentujemy zestaw "tanich", ale skutecznych metod na walkę z dyskomfortem przy wstawaniu z łóżka po przebudzeniu:

regularne picie wody;

robienie przerw w pracy przy komputerze;

przybranie odpowiedniej pozycji siedzącej;

aktywność fizyczna w ciągu dnia, najlepiej na świeżym powietrzu;

zachowanie prawidłowej postawy;

unikanie dźwigania ciężkich przedmiotów;

ćwiczenia rozciągające i odciążające kręgosłup (po konsultacji z fizjoterapeutą);

auto-masaż z użyciem np. rollera.

Dlaczego dobór odpowiedniego materaca jest taki ważny?

To jeszcze nie wszystko! Warto również pamiętać o jakości naszego snu. Kluczowym w kwestii zdrowego kręgosłupa jest zdrowy sen, który pozwala naszemu organizmowi na optymalną regenerację. Dość powiedzieć, że jedną trzecią naszego życia po prostu przesypiamy! W łóżku spędzamy od 6 do 9 godzin w ciągu doby i w takiej perspektywie warto zadbać o odpowiednie warunki wypoczynku pod tym kątem. Co jest kluczowym aspektem? Wybór materaca! W tym miejscu polecamy znakomitej jakości materace z Łodzimarki Hilding.

Warto w tym miejscu dodać, że źle dobrany materac ma wpływ nie tylko na nasz kręgosłup, ale również na inne dolegliwości:

może przyczyniać się do bezsenności;

mieć wpływ na obniżenie zdolności ruchowych;

doprowadzić do spadku odporności organizmu;

rozwoju alergii;

spadku koncentracji w ciągu dnia.

O czym pamiętać kupując nowy materac?

1. Warto zastanowić nad wybraniem modelu z możliwością wyprania jego pokrowca w domowej pralce.

2. Nikt nie lubi przepłacać, ale trzeba mieć świadomość, że kupno materaca to inwestycja we własne zdrowie i dobre samopoczucie. To także zakup na lata, więc może warto się zastanowić nad wydaniem nieco większej ilości pieniędzy?

3. Dobranie odpowiedniej "twardości" - materac nie może być ani za miękki, ani za twardy. Musi umożliwiać swodobne krążenie krwi oraz nie powodować zapadania się cała "w głąb".

4. Dobry materać powinien utrzymywać fizjologiczne krzywizny ciała człowieka oraz mieć odpowiednio dopasowany w tym celu stelaż.

5. Warto zwrócić uwagę na jego skład - czy nie zawiera żadnych szkodliwych lub wręcz toksycznych substancji.

6. Jeśli jesteś alergikiem, masz problemy z kręgosłupem lub inne problemy zdrowotne, warto skonsultować się ze sprzedawcą, jaki materać będzie dla ciebie najlepszy.

