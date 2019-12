Dymisja czołowej brytyjskiej dyplomatki zajmującej się Brexitem: „Nie będę rozpowszechniać półprawd w imieniu rządu, któremu nie ufam”

W ofiacjalnym oświadczeniu podałą, że obecna sytuacja stała się dla niej „osobiście nie do zniesienia” i „niemożliwa do obrony pod kątem profesjonalnym”.

Czołowa brytyjska dyplomatka podała się do dymisji z powodu półprawd na temat Brexitu rozpowszechnianych przez brytyjski rząd.

fot. gov.uk

Po 33-letniej służbie dyplomatycznej Alexandra Hall Hall zrezygnowała ze swojego stanowiska z powodu braku zaufania do brytyjskiego rządu i tego, w jak „przerażający sposób” propaguje on półprawdy dotyczące Brexitu.

Rezygnując ze swojego stanowiska dyplomatki i adwokatki Brexitu w brytyjskiej ambasadzie w Stanach Zjednoczonych 55-letnia Alexandra Hall Hall poinformowała, że jest „przerażona” sposobem, w jaki brytyjski rząd dąży do Brexitu.

Oświadczyła, że nie jest on „w pełni uczciwy” wobec opinii publicznej. Stwierdzenie to padło po wycieku dokumentów ujawniających wprowadzenie kontroli celnych na granicy między Wielką Brytanią a Irlandią Północną, mimo wcześniejszych zapewnień Borisa Johnsona, że tych kontroli nie będzie.

W oficjalnym liście, który został przekazany CNN, oskarżyła ona brytyjskie władze o „niechęć do uczciwego mówienia, nawet swoim własnym obywatelom, o wyzwaniach i kompromisach, których wymaga Brexit”.

Podając się do dymisji Hall Hall powiedziała, że podejście brytyjskiego rządu „podkopuje pozycję brytyjskich dyplomatów za granicą” i sytuacja ta stała się dla niej „osobiście nie do zniesienia” i „niemożliwa do obrony pod kątem profesjonalnym”.

Skrytykowała ona także rząd za „zwodnicze lub nieszczere argumenty”, a także „pewne zachowanie wobec naszych instytucji” i dodała, że gdy takie rzeczy „dzieją się w innym kraju, wtedy jako dyplomaci natychmiast otrzymujemy instrukcje dotyczące zameldowania o naszych obawach”.

Hall pracowała jako czołowy adwokat Brexitu i - jak podaje "Daily Mail" - „wyjaśniała brytyjską politykę amerykańskim politykom”. Jest ona już drugą figurą brytyjskiej dyplomacji, która podała się do dymisji w Waszyngtonie w ostatnim czasie.

