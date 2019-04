Dwutygodniowy zakaz gier wideo - taką receptę wypisał lekarz NHS 11-letniemu pacjentowi

Fot: Twitter

Doktor Amir Khan to znany brytyjski lekarz-celebryta. Oprócz tego, że z pasją i zaangażowaniem zajmuje się leczeniem ludzi, to występuje w programie "GPs Behind Closed Doors" emitowanym na antenie Channel 5.

28 marca na swoim Twiterze pochwalił się czymś takim:

- Najlepszą receptą, jaką dzisiaj przepisałem, była ta, którą wydałem 11-letniemu chłopcu. "Żadnego Fortnite`a ani Minecrafta przez najbliższe dwa tygodnie, to zalecenie lekarskie" - tak napisałem. Uzależniające gry komputerowe mocno wpływały na jego codzienne życie - czytamy w rzeczonym twicie dodatkowo okraszonym żartem "pozdrowienia dla farmaceuty, który będzie realizował tę receptę".

Głupi żart czy jednak zwrócenie uwagi na poważniejszy problem? Zarówno "Minecraft", jak i "Fortnite" to dwie przebojowe gry, które cieszą się ogromną popularnością wśród młodzieży i nie tylko. Szczególnie ta ostatnia jest ostatnio prawdziwym fenomenem cyfrowej rozrywki. Pod koniec zeszłego roku grało w nią 200 milionów osób, a teraz liczba ta jest pewnie znacznie większa.

Pod wpisem doktora Khana pojawiły się głosy rodziców, którzy zwracają uwagę na problem uzależnienia od gier komputerowych. Perfekcyjnie dopracowane pod kątem zarówno technologicznym, jak i marketingowym produkty mają przyciągać uwagę młodych (ale nie tylko!) osób i zachęcać ich do jak najdłuższego grania. Wielu rodziców ma tego świadomość i stara się jak może ograniczać czas, jaki ich pociechy spędzają przed wszelakiego rodzaju ekranami (w "Fortnite`a" można zagrać na w zasadzie każdej popularnej platformie).

To jeszcze nie wszystko! Niby gra jest za darmo (funkcjonuje w modelu free-to-play), jednak możliwe w niej są tzw. mikropłatności. Umożliwiają one graczom umożliwiając graczom kupowanie lub zarabianie na elementach służących personalizacji swoich postaci. Oznacza to wydawanie prawdziwym pieniędzy na wirtualne przedmioty, do którego zachęcane są jeszcze dzieciaki.

Co o tym wszystkim sądzicie? Czy wasze dzieciaki grają w tego typu gry? Czy uważacie to za szkodliwe?