Kryzys w UK Rząd wyda 53 miliony na zachęcenie osób do rezygnacji z benefitów

Department for Work and Pensions ruszył z projektem, mającym na celu zachęcanie do pracy i aktywności zawodowej osób, które korzystają z benefitów. W jego ramach, w pierwszej fazie 25 000 bezrobotnych zostanie skierowanych do work coach`ów, a następnie na ścieżkę szukania zatrudnienia.

13 września 2023 ruszył wart 53 miliony funtów (w swojej pierwszej fazie) projekt Universal Support. W swoich założeniach ma on pomoc osobom pozostającym bez pracy i korzystających z pomocy socjalnej. Program jest skierowany do tych bezrobotnych, którzy z powodu swojego stanu zdrowia lub niepełnosprawności nie są aktywni zawodowo.

Dzięki niemu osoby takie otrzymają specjalistyczną pomoc w zakresie znalezienia i utrzymania pracy. Osoby bezrobotne będą mogły liczyć na wykwalifikowanych doradców zawodowych (work coach`ów). Program będzie funkcjonował na terenie Anglii i Walii.

Rząd zachęca do pracy i rezygnacji z benefitów

Dodajmy, że jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych, to zaledwie mniejszy element szerszego programu, który został ogłoszony we wiosennym budżecie. Cała inicjatywa jest warta 2 miliardy funtów. Brytyjski rząd wydaje te środki na walkę z biernością zawodową i szersze rozpowszechnianie korzyści płynących z zatrudnienia.

Oczekuje się, że do września 2024 roku program pomoże 25 000 osób w wejściu na rynek pracy.

Władze UK wydadzą na ten cel 2 mld funtów!

Dodajmy, iż pomoc w zakresie Universal Support ma być sukcesywnie zwiększana w czasie. Począwszy od roku 2025/26 i obejmować będzie pomoc dla co najmniej 50 000 osób rocznie. Będzie obejmować pomoc w takich kwestiach, jak zarządzanie stanem zdrowia, zadłużeniem oraz dostosowywanie miejsca pracy do indywidualnych potrzeb.

„Jestem podekscytowany, że ten najnowszy etap pomoże tysiącom kolejnych osób rozpocząć, utrzymać się i odnieść sukces w pracy. Nasze reformy opieki społecznej pomogą rozwijać gospodarkę i, co równie ważne, poprawią jakość życia tysięcy osób” – komentuje w oficjalnym oświadczeniu minister pracy w brytyjskim rządzie, Mel Stride.

„Wiemy, jak pozytywny wpływ może mieć praca na nasze zdrowie i samopoczucie. Wsparcie uniwersalne to ogromny krok w kierunku odblokowania korzyści i możliwości zatrudnienia dla osób bardziej niepełnosprawnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji” – jak czytamy.

