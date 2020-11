DWP wprowadzą istotną zmianę w systemie Universal Credit - sprawdź, co zmienia się od DZIŚ

Sprawdź, co się zmienia!

W dniu dzisiejszym, 16 listopada 2020 w życie wchodzą istotne zmiany dotyczące Universal Credit. Dotkną one benefitów pobieranych przez około 85 tysięcy osób. O co chodzi? Wyjaśniamy!

Department for Work and Pensions (DWP), brytyjski organ władz, który nadzoruje system świadczeń socjalnych na Wyspie, podjął decyzję o zmianie, która dotknie tych, którzy swoje wynagrodzenie otrzymują dwa razy w miesiącu. Do tej pory osoby, na których konto przelewy z wypłatą przychodziły dwa raz w ciągu jednego miesiąca mogli zostać "ukarani" przez DWP zgodnie z zasadą "over-earning". W związku z tym środki, jakie otrzymywali były odpowiednio zmniejszone lub wypłacane z opóźnieniem. Oczywistym jest, że osoby korzystające z benefitów były pokrzywdzone w ten sposób.

Od 16 listopada będzie obowiązywała istotna zmiana w Universal Credit

Na czym polegał problem? Otóż z perspektywy DWP jeśli pracodawca zapłacił w pierwszym lub ostatnim dniu roboczym lub pracownik otrzymał spóźnioną lub wcześniejszą płatność z powodu dni wolnych od pracy to jakby otrzymywała "podwójną" wypłatę w danym miesiącu. Powodowało to obniżenie jego benefitów i choć było później wyrównywane, to mocno wpływało na planowanie rodzinnego budżetu. Nierzadko całe rodziny zostawały pozbawiane wszystkich świadczeń socjalnych na cały miesiąc.

Kwestia ta została po raz pierwszy podniesiona przed obliczem Sądu Apelacyjnego przez grupę pokrzywdzonych przez system kobiet. "Wprowadzamy zmiany i ulepszamy nas system, w taki sposób, aby zapewnić ludziom jak najlepsze wsparcie" - komentował w październiku Will Quince, minister opieki społecznej. "Ta zmiana zapewni stabilność ludziom, którzy otrzymają dwie wypłaty w jednym okresie zapewniając spójność płatności Universal Credit".

Na czym będą polegały zmiany?

Uważa się, że zmiana będzie szczególnie korzystna w nadchodzącym okresie świątecznym, kiedy liczba świąt państwowych może wpłynąć na harmonogram wypłat wielu osób pracujących w UK.

Od teraz system świadczeń będzie rejestrował tylko jedną płatność za każdy okres brany pod uwagę przy ustalania wysokości benefitów. Odpowiedzialność za przesunięcie dnia wypłaty nadal będzie zależeć od Universal Credit, chociaż zaleca się, aby osoby pobierając benefity informowali o tym swoich "work coach" jeśli to możliwe.