Dwoje podróżnych zapłaci po 50 tys. kary za fałszywe zaświadczenia o szczepieniach i wynikach testów

Fot. Getty

Jakie kary grożą za okazanie fałszywego zaświadczenia o szczepieniu lub wyniku testu? W niektórych krajach można za to trafić nawet do więzienia…

Kanadyjska Agencja Zdrowia Publicznego poinformowała o niecodziennej wpadce, do jakiej doszło na granicy USA i Kanady. Dwoje podróżnych chciało przedostać się z jednego kraju do drugiego posługując się przy tym fałszywymi zaświadczeniami o szczepieniach i wynikach testów na koronawirusa.

Kara za podrabiane zaświadczenie o szczepieniu i teście

Tego rodzaju przestępstwa są obecnie dość mocno rozpowszechnione i stanowią duży problem dla służb granicznych w wielu krajach. Każde państwo przewiduje własne kary za tego typu przewinienia. Przykładowo, w Kanadzie grzywny są stopniowalne i maksymalnie mogą sięgać nawet setek tysięcy dolarów kanadyjskich. W skrajnych sytuacjach możliwa jest także kara sześciu miesięcy więzienia.

Dwoje pasażerów z podrobionymi wynikami testów i fałszywymi zaświadczeniami o szczepieniach zostało jednak potraktowanych stosunkowo łagodnie. Za wszystkie popełnione przewinienia każdy z nich będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 16 tys. CAD, czyli niecałe 50 tys. PLN.

Handel fałszywymi paszportami covidowymi

Handel fałszywymi zaświadczeniami covidowymi kwitnie na całym świecie, jednak odpowiednie służby, w miarę nabierania doświadczenia w tej kwestii, coraz lepiej radzą sobie z oszustami. Jako przykład można podać sprzedaż fałszywych paszportów covidowych UE, stosunkowo łatwo dostępnych w internecie. Według informacji portalu fly4free, przeciętne ceny podrabianych unijnych cyfrowych paszportów covidowych wahają się od 110 do 130 euro (500-600 zł).

Podrabianie unijnych paszportów covidowych jest jednak niezwykle ryzykowne, ponieważ specjaliści od cyberprzestępczości, a także służby graniczne i wewnątrzkrajowe doskonale wiedzą, jak dokument taki powinien wyglądać i czym się charakteryzować (zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej) - gdyż jest to ujednolicony dla całej UE typ zaświadczenia. Osoby przyłapane muszą się liczyć z poważnymi konsekwencjami nie tylko finansowymi, ale również z wyrokami sądowymi. Przykładowo, we Włoszech za posługiwanie się fałszywym paszportem covidowym grozi kara do 6 lat pozbawienia wolności.