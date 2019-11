Dwóch poszukiwaczy próbowało sprzedać znaleziony przez siebie skarb Wikingów wart 3 milionów funtów. Zostali aresztowani

Zamiast o nim poinformować specjalistów, postanowili go sprzedać na czarnym rynku.

fot. West Mercia Police

Dwóch poszukiwaczy skarbów zostało oskarżonych o kradzież złotych monet i biżuterii Wikingów (o łącznej wartości 3 milionów funtów), które znaleźli parę lat temu przy pomocy wykrywaczy metali. Większa część ich znaleziska uważana jest za zaginioną.

Dwóch mężczyzn dokonało życiowego odkrycia, którego nie przekazali do zbadania żadnemu z muzeów, ale postanowili spieniężyć na czarnym rynku. George Powell i Layton Davies znaleźli datowane na 1 100 lat wstecz monety oraz biżuterię Wikingów, których wartość szacowana jest na 3 miliony funtów.

Mężczyźni zostali aresztowani pod zarzutem kradzieży, a w sądzie okazało się, że drogocenne przedmioty pochodzą z okresu anglosaskiego, ale są typowe dla takich, jakie znajduje się w grobach Wikingów.

Przeczytaj też: Na polu w Kent znaleziono skrytkę ze złotymi monetami sprzed 2 tys. lat!

Dwóch oskarżonych znalazło skarb dzięki wykrywaczom metali na Eye Court Farm niedaleko Leominster w Herefordshire 2 czerwca 2015 roku. Do jednego z okazów biżuterii należy złoty pierścień z IX wieku, bransoleta z głową smoka, srebrna sztabka, wisiorek z kryształu górskiego datowany na piąty wiek oraz 300 monet (z czego jedynie 31 przechwycono). Policja dowody na znaleziska pozyskała m.in. z telefonów poszukiwaczy, którzy robili zdjęcia po odkryciu.

38-letni Powell i 51-letni Davies zostali oskarżeni o ukrywanie znaleziska wraz z dwoma innymi mężczyznami 60-letnim Paulem Wellsem i 57-letnim Simonem Wicksem, którzy są sprzedawcami starych monet.

Zgodnie z brytyjskim prawem doświadczeni poszukiwacze powinni donieść o swoim rzadkim znalezisku. Niestety panowie zdecydowali się sprzedawać w małych ilościach znaleziony skarb na czarnym rynku.

Każdy skarb znaleziony na terenie Wielkiej Brytanii według prawa należy do królowej i to Treasure Valuation Committee decyduje o tym, jak jego wartość zostanie podzielona między osobę, która go znalazła i ewentualnego właściciela ziemi.

Polecane: Skarb na dnie Morza Japońskiego! Odnaleziono statek z 200 tonami złota [wideo]