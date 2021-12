Dwóch kuzynów z Polski próbowała przemycić do UK broń przez port Harwich

Nasi rodacy próbowali wwieźć do UK... broń

Fot: Twitter @NCA_UK

Polacy zostali przyłapani na próbie przemycenia broni palnej na teren Wielkiej Brytanii. W sprawie dwóch, spokrewnionych ze sobą mężczyzn z Polski, oficerowie National Crime Agency wszczęli już odpowiednie postępowanie i uzyskali wyrok skazujący.

Do rzeczonych zdarzeń doszło 17 września 2021 roku. Podczas kontroli w Harwich International Port dwóch Polaków - 30-latek i 41-latek - zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy NCA. Mężczyźni, którzy są kuzynami, ​​twierdzili, że wracają z Polski do Irlandii, gdzie pracowali na budowie. Samochód marki BMW należący do jednego z nich został przeszukany przez brytyjską Straż Graniczną, która znalazła pustą kaburę na broń w wyściółce bagażnika. W ramach dalszych działań wykryto dwie sztuki rewolwerów hukowych Zoraki. Zostały ukryte za tylnymi siedzeniami i były wciśnięte w przestrzeń między tapicerką a bagażnikiem. Przemycana broń została tak zmodyfikowana, że mogła posłużyć za w pełni sprawną broń palną. Ich magazynki zawierały improwizowane naboje, jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez National Crime Agency.

Dwóch Polaków zostało skazanych za przemyt

To jednak nie wszystko - podczas kontroli znaleziono także pustą kaburę na broń, fałszywe polskie dowody osobiste, niewielką ilość metyloamfetaminy (narkotyku klasy A). Odkryto także bezpieczniki, przewody i chemikalia, które zawierały niewielkie ilości materiałów wybuchowych. Uważa się, że to przedmioty służy do produkcji pocisków.

Obaj mężczyźni zostali aresztowani pod zarzutem importu broni palnej. W trakcie przesłuchań żaden z Polaków nie potrafił wyjaśnić tej sytuacji. Ostatecznie, 41-latek przyznał, że narkotyki należały do ​​niego, a dokumenty miały być... żartem dla znajomego. Z kolei materiały do produkcji nabojów miały posłużyć do przygotowania fajerwerków na urodziny córki. Jak się łatwo domyślić, służby nie dały wiary tym tłumaczeniom...

W dniu 6 grudnia 2021 roku przed obliczem Chelmsford Crown Court obaj Polacy przyznali się do stawianych im zarzutów. Wysokość wyroku w ich sprawie poznamy po nowym roku, w styczniu 2022 roku.