Dwóch brytyjskich nastolatków ukradło gumę do żucia wartą £30 000! Napadli na ciężarówkę na autostradzie M5

Fot. Getty

Zuchwałe rabunki to nie nowość – były, są i będą, ale kradzież gumy do życia z ciężarówki zaparkowanej na autostradzie brzmi raczej komicznie. Taka sytuacja miała jednak ostatnio miejsce na drodze szybkiego ruchu w Gloucestershire, gdzie dwóch nastolatków, w zaplanowany wcześniej sposób, napadło na tir i ukradło paczki z gumą do żucia warte £30 000.

Trudno powiedzieć, czy nastolatkowie wiedzieli, co znajduje się na naczepie ciężarówki w chwili, gdy wycinali dziurę w plandece na autostradzie M5 w Gloucestershire. Fakt jest jednak taki, że młodzi Brytyjczycy byli przygotowani do napadu – zajechali do zatoczki vanem, do którego planowali przenieść skradziony towar i wykorzystali moment nieuwagi kierowcy, który akurat udał się na odpoczynek. Niecny plan 18-letniego Keona Sandersona i 19-letniego Ellisa Benecke'a dostrzegł jednak przypadkowy podróżny, który o wszystkim zawiadomił policję. I choć nastolatkowie uciekli z opakowaniami gumy do żucia wartymi łącznie £30 000, to zostali szybko ujęci.

Pościg policyjny za złodziejami gumy do żucia

Tak, pościg policyjny za złodziejami gumy do żucia brzmi nieco komicznie, ale rzeczywiście miał on miejsce. Keon Sanderson i Ellis Benecke nie zatrzymali się do kontroli drogowej, a następnie, w trakcie ucieczki, wjechali po prąd na pobliskie rondo. Funkcjonariuszom policji dosyć szybko udało się zatrzymać pojazd, ale nastolatkowie nie dawali za wygraną i rzucili się jeszcze do ucieczki na piechotę. I tu jednak nie osiągnęli zamierzonego celu, a wytropił ich ostatecznie policyjny pies.

Fot. Gloucestershire Constabulary

Obaj Brytyjczycy przyznali się przed sądem Gloucester Crown Court do kradzieży gumy do żucia i zostali zwolnieni za kaucją. Wyrok młodzi mężczyźni usłyszą 18 lipca.

