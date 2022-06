Dwóch Brytyjczyków zostało skazanych na śmierć za walkę po stronie ukraińskiej

Wymiar sprawiedliwości samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej skazał na karę śmierci trzech zagranicznych żołnierzy walczących dla Ukrainy. Dwóch z nich pochodzi z UK, trzeci jest Marokańczykiem.

W czwartek 9 czerwca 2022 roku "sąd" nieuznawanej przez społeczność międzynarodową Donieckiej Republiki Ludowej skazał na śmierć trzech żołnierzy, którzy walczyli po po stronie Ukrainy. Aiden Aslin i Shaun Pinner pochodzą co prawda z UK, ale obaj od wielu lat mieszkali na Ukrainie i służyli w regularnych siłach zbrojnych tego państwa. Z kolei Brahim Saadoun to obywatel Maroka i on również nie był żadnym ochotnikiem ani najemnikiem, tylko studentem jednego z lokalnych uniwersytetów, który przerwał swoją edukację i podpisał kontrakt z siłami zbrojnymi. Cała trójka brała udział w obronie Mariupola i służyła w oddziale ukraińskiej piechoty morskiej, który złożył broń i się poddał.

Kim są Brytyjczycy, którzy zostali skazani na śmierć?

28-letni Aiden Aslin pochodzi z Newark (hrabstwo Nottinghamshire). Jest byłym pracownikiem opieki społecznej, który ma spore doświadczenie wojskowe. W Syrii walczył w roli ochotnika wraz z kurdyjskimi oddziałami zbrojnymi przeciwko siłom tzw. Państwa Islamskiego. W 2018 roku przeprowadził się na Ukrainę. Chciał związać swoje dalsze życie z tym krajem, ponieważ zakochał się w Ukraince. Aslin oprócz brytyjskiego obywatelstwo posiada również ukraiński paszport i w obliczu inwazji Rosji postanowił chwycić za broń. Nie dołączył jednak do legii cudzoziemskiej, ale jest pełnoprawnym żołnierzem Sił Zbrojnych Ukrainy.

48-letni Shaun Pinner pochodzi z Bedfordshire. Jak czytamy na łamach BBC był on szanowanym żołnierzem brytyjskiej armii, a w 2018 roku podjął decyzję o wyjeździe na Ukrainę. Tak, wykorzystywał swoją wiedzę i doświadczenie w szkoleniu ukraińskich wojskowych. "Shaun lubił ukraiński styl życia, przez te cztery lata uważał Ukrainę za swoją drugą ojczyznę; w tym czasie poznał tam swoją żonę, która skupia się na pracy humanitarnej" - komentowali bliscy Pinner, których cytujemy z PAP`em.

Czy uda im się uniknąć wyroku?

Trzej mężczyźni zostali oskarżeni, że walczyli jako najemnicy oraz dążyli do "obalenia tzw. porządku konstytucyjnego tzw. Donieckiej Republiki Ludowej", jak podaje agencja Interfax-Ukraina. Brytyjskie media podają, iż wszyscy zamierzają zaskarżyć wyrok wydany przez pseudo-sąd.

"To fikcyjny wyrok bez jakiejkolwiek wartości prawnej" - komentowała minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii Liz Truss. Brytyjskie władze stoją na stanowisku, że Aslin i Pinner są jeńcami wojennymi. Z tego powodu winni być traktowanie zgodnie z prawem międzynarodowym.

