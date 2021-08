Dwie turystki zostały trafione piorunem na szczycie Snowdon

Dwie turystki zostają trafione piorunem podczas burzy w trakcie wędrówki na szczyt Snowdon. Kobiety w obliczu trudnych warunków atmosferycznych utknęły na najwyższym szczycie na terenie Walii.

Rzeczone wydarzenia miały miejsce w dniu 28 lipca 2021 roku, gdy dwie turystyki zostały złapane przez burzę na szlaku w Górach Kambryjskich. Kobiety zdobywały Snowdon, najwyższy szczyt Walii, położony w Gwynedd. Jak czytamy na łamach "The Daily Mail" ratownicy górscy pojawili się na szczycie liczącym sobie 1085 m n.p.m. o godzinie 13.47. Stan zdrowotny obu kobiet nie był najlepszy. Jak podano w oficjalnym komunikacie przez Llanberis Mountain Rescue Team jedna z kobiet krwawiła i zaczynała tracić przytomność - jej obrażenia okazały się bardzo poważne. Z kolei druga kobieta miała więcej szczęścia i w wyniku uderzenia pioruna odniosła jedynie powierzchowne obrażenia.

Dramatyczne wydarzenia na szczycie Snowdon

W akcji oprócz ratowników górskich brali również funkcjonariusze North Wales Police oraz helikopter Straży Przybrzeżnej.

Jak potwierdza rzecznik Llanberis Mountain Rescue Team w istocie dwie kobiety przebywające na szczycie Yr Wyddfa zostały trafione przez piorun. Obie kobiety zostały ewakuowane z powrotem do stacji Clogwyn, a następnie przewiezione do szpitala w Bangor. Ich obecny stan zdrowia nie jest został podany do publicznej wiadomości.

Dwie kobiety zostały trafione przez piorun

Dla odpowiedniego kontekstu dodajmy, że w dniu, w którym doszło do tego nieszczęśliwego wypadku w różnych miejscach regionu odnotowano ekstremalne warunki pogodowe. Walijskie media donosiły o tornadach w pobliżu Pen Llyn oraz o gwałtownych burzach nie tylko z piorunami, ale również z gradem w tamtych okolicach.