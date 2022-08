Dwie trzecie londyńczyków doświadczyło w tym roku problemów ze zdrowiem psychicznym

Fot. Getty

Najnowsze badanie dotyczące zdrowia psychicznego wśród londyńczyków nie napawa optymizmem. Okazuje się, że w tym roku problemów psychicznych o różnym stopniu nasilenia doświadczyło aż 68 proc. mieszkańców stolicy Wielkiej Brytanii.

Badanie przeprowadzone przez charytatywną organizację kryzysową Hestia wykazało, że aż 68 proc. londyńczyków doświadczyło w ciągu ostatnich sześciu miesięcy objawów złego stanu zdrowia psychicznego. Jednym z głównych powodów problemów ze zdrowiem psychicznym jest gwałtowna inflacja i kryzys związany z kosztami życia w UK. Najgorzej statystyki wyglądają wśród tzw. młodych dorosłych, czyli osób w wieku 18-24 lat – w tej grupie problemy psychiczne dotknęły aż 85 proc. respondentów.

Słabo wygląda także pomoc osobom znajdującym się w psychicznym kryzysie. Aż jedna piąta ankietowanych (21 proc.) przyznała, że nie miała pojęcia, jak i gdzie uzyskać wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego. W tym samym czasie konsultację ze specjalistą odbyło ok. 20 proc. cierpiących londyńczyków.

Badanie Hestii pokazuje także, że od początku roku niemal co piąty londyńczyk (17 proc.) zaczął sięgać po narkotyki i alkohol, by poradzić sobie z narastającymi problemami psychicznymi. |Z kolei aż 14 proc. respondentów przyznało, że miało myśli samobójcze, a jeden na dziesięciu dokonał z samookaleczenia.

Troska o zdrowie psychiczne kosztuje

Niestety, szybka, prywatna konsultacja u specjalisty, kosztuje. I to niemało. Z informacji, do jakich dotarł dziennik „The Eevening Standard” wynika, że stołeczni psychiatrzy biorą średnio o 45 proc. więcej za wizytę niż lekarze przyjmujący w pozostałych regionach kraju (to o ok. £100 węcej). W Londynie pacjenci płacą za wstępną konsultację z psychiatrą średnio £400, a za wizytę kontrolną - £200.

- Ostatnie dwa lata były wyzwaniem dla wszystkich. Teraz wiele osób jest zestresowanych i zaniepokojonych, muszą sobie poradzić z kryzysem związanym z kosztami życia. Chcemy, aby ludzie wiedzieli, że wsparcie jest dostępne – mówi Patrick Ryan, CEO w Hestii, która oferuje wsparcie ludziom znajdującym się w psychicznym dołku.

