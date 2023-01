Dwie trzecie konsumentów w Wielkiej Brytanii planuje w 2023 r. ograniczyć wydatki

61 proc. konsumentów planuje zmniejszyć wydatki w 2023 roku i kupować tylko to, co niezbędne.

Kryzys związany ze wzrostem kosztów życia zmusza rodziny do ograniczenia wydatków, które nie są niezbędne, np. na jedzenie poza domem, wakacje i inne, wynika z przeprowadzonych badań.

Według sondażu dwie trzecie brytyjskich konsumentów planuje ograniczyć wydatki uznaniowe w 2023 r. w związku z obawami dotyczącymi kryzysu. Jak podaje „The Guardian”, aż 61 proc. konsumentów w ankiecie przeprowadzonej wśród 3000 osób przygotowuje się do zmniejszenia wydatków na jedzenie poza domem, wakacje czy inne rzeczy, które nie są niezbędne.





Ograniczenie wydatków w 2023 roku

Stwierdzono, że obawy związane z kosztami podstawowych artykułów – takich jak żywność, energia, paliwo oraz koszty kredytu hipotecznego lub czynszu – a także obawy o to, jak bardzo mogą one wzrosnąć, są największymi czynnikami zniechęcającymi do uznaniowych wydatków.

Przy inflacji powyżej 10% po raz pierwszy od wczesnych lat 80. gospodarstwa domowe w Wielkiej Brytanii zacisnęły pasa, aby sprostać rosnącym rachunkom za gaz i prąd oraz rosnącym kosztom cotygodniowych zakupów, co skłoniło z kolei Bank Anglii do ostrzeżenia przed przedłużającą się recesją.

Oficjalne prognozy pokazują, że niebotyczna inflacja obniży średnią płacę realną i obniży poziom życia o 7% w ciągu dwóch lat do końca marca 2024 r. – niwecząc poprzednie osiem lat wzrostu.

Ludzie nie mają oszczędności

Badanie wykazało także, że jedna osoba dorosła na 10 nie ma żadnych oszczędności. Tylko 4 proc. ankietowanych stwierdziło, że będzie w stanie zwiększyć poziom wydatków innych niż niezbędne w 2023 r., podczas gdy jedna czwarta pozostanie na poziomie z 2022 r.

Spośród osób posiadających oszczędności 43 proc. stwierdziło, że wykorzystuje je do pokrycia niezbędnych wydatków. W niektórych grupach gospodarstw domowych o niskich dochodach odsetek ten wzrasta do ponad 80 proc., co odzwierciedla nieproporcjonalny wpływ kosztów utrzymania na biedniejsze rodziny.

Jeden na dziesięciu konsumentów wyraził zaniepokojenie rachunkami za energię po kwietniu, kiedy rząd zmniejszy kwotę wsparcia dostępnego dla rodzin, zwiększając górny limit średnich rachunków z 2500 do 3000 funtów dla typowego gospodarstwa domowego. Konsumenci wskazywali również na koniec umów o kredyty hipoteczne na czas określony, a także kredyty hipoteczne o zmiennym oprocentowaniu jako bariery dla ich wydatków.

Skromniejsze zakupy

Jedna trzecia konsumentów planuje kupować więcej produktów tańszych marek w 2023 r., podczas gdy jedna trzecia chce kupować łącznie mniej produktów. Najczęstsze obszary oszczędzania na wydatkach uznaniowych to jedzenie poza domem (46 proc.), następnie odzież (42 proc.) i jedzenie na wynos (42 proc.).

Linda Ellett, szef działu rynków konsumenckich, handlu detalicznego i rozrywki w KPMG w Wielkiej Brytanii, powiedziała:

- Bieżące podstawowe koszty, obawy, jak wysoko wzrosną – w tym obawy dotyczące oprocentowania kredytów hipotecznych i zmian cen energii w przyszłym roku – to wszystko czynniki, które decydują o tym, dlaczego dwie trzecie ankietowanych przez nas konsumentów stwierdziło, że w 2023 r. musi ograniczyć wydatki, które nie są niezbędne. W tym celu konsumenci coraz częściej zmieniają sposób, w jaki robią zakupy, aby zaoszczędzić pieniądze – w tym przechodzą do tańszych sprzedawców detalicznych, kupują produkty bardziej wartościowe lub promocyjne oraz zamieniają jedzenie poza domem na posiłki w przez siebie robione. Zrozumienie tych zamian ma kluczowe znaczenie dla marek i sprzedawców detalicznych.

Ludzie rezygnują z posiłków

Z badań przeprowadzonych przez Food Standards Agency wynika, że prawie jedna czwarta osób rezygnuje z posiłku lub zmniejsza porcje jedzenia, gdyż nie stać ich na wiele produktów spożywczych.

Jak wynika z danych ONS ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 16,5 proc. w ciągu roku do listopada 2022, co z kolei jest największym wzrostem od września 1977 roku. Najbardziej wzrosły ceny chleba, czy produktów zbożowych (o 1,9 proc. w ciągu miesiąca). Jak jednak wynika z analiz rynku supermarkety znacznie częściej podnoszą ceny najtańszych produktów, co jeszcze bardziej utrudnia oszczędzanie.

