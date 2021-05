Dwie trzecie Brytyjczyków wolałoby umrzeć do 10 lat wcześniej, niż zrezygnować z jedzenia mięsa

Dwie trzecie Brytyjczyków twierdzi, że woleliby raczej umrzeć 10 lat wcześniej niż zrezygnować z mięsa - wyniki ankiety przeprowadzonej z powodu "No Meat May" pokazują, że mężczyźni z UK wręcz kochają produkty mięsne.

W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badanie opinii wśród 2 tysięcy osób na zlecenie kampanii charytatywnej "No Meat May". Ankieta przeprowadzona została przez pracownię sondażową OnePoll i w swoich założeniach dotyczyła opinii na temat wegetarianizmu i weganizmu. Płyną z niej dość ciekawe wnioski. Jak się okazuje aż dwie trzecie badanych mężczyzn przyznało, że nie zrezygnuje ze spożywania mięsa, nawet jeśli dzięki temu żyliby nawet do 10 lat dłużej. Nieco mniejszy odsetek przedstawicieli płci męskiej (konkretnie - nieco ponad 10 proc.) zaznaczyło, że rezygnując z mięsa "czuliby się mniej męscy". Co więcej, jedna trzecia mężczyzn uważa, że ludzie powinni jeść mięso i kropka. Odsetek kobiet, które odpowiedziały na to pytanie twierdząco jest mniejszy i sięga tylko jednej czwartej.

Faceci z UK wolą umrzeć wcześniej i chorować, niż nie jeść mięsa

Jak widać stosunek do jedzenia lub nie jedzenia mięsa jest do pewnego stopnia skorelowany z płcią. Dość powiedzieć, że zarówno wśród ankietowanych kobiet, jak i mężczyzn, są takie osoby, które uważają, że dieta wegańska lub wegetariańska jest bardziej "kobieca", niż "męska".

Najbardziej ekstremalny przypadek dotyczy chyba grupy mężczyzn, którzy woleliby pójść do więzienia niż przestać jeść mięso - taka deklaracja padła z nieco ponad 5% ankietowanych, ale w grupie wiekowej 25-34 lat odsetek wynosi już 11%.

Diety wegańskie i wegetariańskie w Wielkiej Brytanii uchodzą za "kobiece"

To jednak nie jedyne wnioski, jakie można wysnuć na podstawie tych badań - wielu mężczyzn i wiele kobiet rozważyłoby dietę roślinną w zamian za pewne korzyści zdrowotne. Łącznie 18% ankietowanych mężczyzn stwierdziło, że przestaliby jeść mięso, jeśli poprawi to ich sprawność seksualną, a 35%, - jeśli poprawi to ich stan zdrowia.

Kobiety zdradziły w ankiecie, że konsekwencje zdrowotne były głównymi powodami, dla których wzięłyby pod rozwagę przejście na dietę wegetariańską lub wegańską. Łącznie 38 procent z nich stwierdziło, że zrezygnowałyby z mięsa, gdyby poprawiło to ich zdrowie, 36 proc., jeśli zmniejszyłoby ich ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory, a 33 proc. zwróciło uwagę na kwestie związane z odchudzaniem.

Jesteś weganinem? Nie pójdę z tobą na randkę!

Podczas gdy 76% ankietowanych osób stwierdziło, że troszczy się o środowisko, tylko 26% przestałoby jeść mięso, aby zmniejszyć swój wpływ na naszą planetę. Warto również zauważyć, że nasze preferencja żywieniowe mają również wpływa na nasze życie towarzyskie. W badaniu wyszło, że 39% ankietowanych wolałoby nie umawiać się z... weganinem.

Dane akurat w tej kwestii wydają się szczególnie ciekawe. Kobiety są mniej skłonne do umawiania się na randki z weganinem, niż mężczyźni, choć różnica w tej kwestii jest niewielka. 39 procent ankietowanych kobiet stwierdziło, że wolałyby nie mieć partnera, który nie je mięsa, kiedy odsetek mężczyzn wyniósł 37%. Osoby obojga płci w wieku 25-44 lat są również znacznie mniej skłonne do umawiania się z weganami niż osoby z innych grup wiekowych, przy czym 54% osób w wieku 25-34 lat i 46% 35-44 lat twierdzi, że wolałoby tego nie robić