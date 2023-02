Dwie trzecie Brytyjczyków uważa, że Brexit zaszkodził gospodarce Wielkiej Brytanii. Czują się teraz ubożsi

Najnowszy sondaż nie pozostawia złudzeń - Brytyjczycy są świadomi tego, że Brexit znacząco pogorszył ich sytuację gospodarczą. Aż dwie trzecie Wyspiarzy twierdzi, że wyjście z Unii Europejskiej zwyczajnie tej gospodarce zaszkodziło.

Gospodarka brytyjska miałaby się lepiej, gdyby UK nie opuściło Unii Europejskiej

Najnowsze badanie przeprowadzone przez pracownię Savanta na zlecenie dziennika „The Independent” pokazuje, że aż dwóch na trzech Brytyjczyków negatywnie ocenia wpływ Brexitu na rozwój gospodarczy swojego kraju. Około 61 proc. respondentów jest zdania, że opuszczenie struktur Unii Europejskiej pogorszyło kondycję brytyjskiej gospodarki, a tylko 13 proc. z nich twierdzi, że Brexit pozytywnie wpłynął na sytuację gospodarczą w kraju. Większość Brytyjczyków uważa także, że Brexit wyraźnie przyczynił się do obecnego kryzysu żywnościowego w Wielkiej Brytanii, który doprowadził do „paraliżującego” wręcz niedoboru niektórych towarów w supermarketach. Według 55 proc. badanych, wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty zmniejszyło dostępność towarów na sklepowych półkach, a tylko 14 proc. z nich uważa, że sytuacja w tym względzie raczej się poprawiła. Ponadto 47 proc. respondentów przyznało się do tego, że Brexit w mniej lub bardziej bezpośredni sposób negatywnie wpłynął na ich własne, domowe finanse, a tylko 13 proc. stwierdziło, że ich saldo bankowe wzmocniło się po wyjściu Wielkiej Brytanii ze struktur europejskich.





Brexit się nie udał?

Eksperci Savanta nie mają wątpliwości, że coraz więcej Brytyjczykó zaczyna kwestionować zasadność Brexitu. - To badanie pokazuje, że [w społeczeństwie] panuje silne przekonanie, że Brexit nie udał się szczególnie dobrze. Chociaż może się to nie przekładać na bezpośredni żal z powodu Brexitu, to widzimy niewiele dowodów na to, by w odbiorze społecznym, zarówno wśród zwolenników pozostania w Unii Europejskiej, jak i jej przeciwników, Brexit pozostawił Wielką Brytanię w lepszym stanie - mówi dyrektor Savanta, Chris Hopkins. I dodaje: - Być może poczucie nieszczerości [polityków] wpływa teraz na takie postrzeganie [Brexitu], a niektórzy zwolennicy wyjścia z UE mogą czuć, że [idea] Brexitu została im sprzedana w sposób wprowadzający w błąd, mimo że niekoniecznie zmieniliby swoją decyzję, gdyby referendum odbyło się ponownie.



Brexit nie pomógł tez w kontroli napływu imigrantów

Coraz więcej Wyspiarzy widzi także, że wyjście z Unii Europejskiej wcale nie pomogło im w ściślejszej kontroli granic kraju. Aż 44 proc. badanych twierdzi, że Brexit pogorszył zdolności Brytyjczyków do kontrolowania swojej granicy, a przeciwnego zdania jest tylko 17 proc. z nich. Zresztą potwierdza to niejako niedawny raport Uniwersytetu w Durham, w którym stwierdzono, że to właśnie Brexit przyczynił się do powstania tzw. kryzysu małych łodzi (ang. small-boats crisis). Wszystko to dlatego, że po wyjściu ze struktur UE przestała też obowiązywać umowa dotycząca powrotów, a to zachęciło tysiące migrantów do wypływania na kanał La Manche z nadzieją na dostanie się do UK.

