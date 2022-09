Dwie nowe trasy Wizz Air z Polski do Londynu. Start już w grudniu

Wizz Air wprowadził do rozkładu lotów dwie nowe trasy z Polski do Londynu.

Fot. Unsplash

Tanie linie lotnicze Wizz Air ogłosiły dwie nowe trasy z brytyjskiego lotniska London Luton do mniejszych lotnisk w Polsce. Oba połączenia startują w połowie grudnia tego roku.

Łódź i Bydgoszcz - to dwa lotniska, z których Wizz Air postanowił otworzyć nowe połączenia z Wielką Brytanią, a konkretnie z londyńskim lotniskiem Luton. W przypadku Łodzi jest to wielki powrót węgierskiego przewoźnika do portu w Lublinku - po niemal 10 latach całkowitej nieobecności.

Nowe połączenia Wizz Air PL-UK

Obie trasy, Bydgoszcz - London Luton i Łódź - London Luton, startują tego samego dnia, czyli 13 grudnia 2022 roku. Obie trasy będą też obsługiwane dwa razy w tygodniu w te same dni - wtorki i soboty.

W przypadku Bydgoszczy, samolot Wizz Air najpierw będzie startował z Luton o godzinie 12:50, lądując w Bydgoszczy o 16:00. W drugą stronę start planowany jest na godzinę 16:35, na lądowanie w London Luton powinno następować o 17:50. Wszystkie godziny podane są w czasie lokalnym.

W przypadku Łodzi w grę wchodzą nieco późniejsze godziny lotów. Samolot Wizz Air będzie najpierw startował z Luton o godzinie 17:45, lądując w Łodzi o 21:00. Następnie start z Łodzi planowany jest na godzinę 21:30, a lądowanie z powrotem w Londynie na godzinę 22:55. Wszystko również według czasu lokalnego.

Lotnisko w Łodzi odżyje?

Jak zauważa portal fly4free, lotnisko w Łodzi przez ostatnie 10 lat, po odejściu Wizz Air, mocno podupadło, ponieważ ruch pasażerski drastycznie zmalał. Teraz jednak prognozy dla tego portu są bardzi obiecujące, ponieważ w przyszłym roku spodziewany jest największy ruch od dekady właśnie. Oprócz Wizz Air, lotnisko w Łodzi może odbić się dzięki Ryanairowi, które od jesieni tego roku wprowadza trzy nowe trasy z portu w Lublinku - do Alicante, Bergamo i Brukseli.

