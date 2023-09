Podróże i turystyka Dwie najpiękniejsze wioski w UK. Przyciągają nawet turystów z Japonii

Wprawdzie pogoda w Wielkiej Brytanii nie zawsze dopisuje, jednak w kraju tym nie brakuje idyllicznych krajobrazów. Dwie z wiejskich miejscowości, które zajęły wysokie miejsce w światowym rankingu w kategorii najpiękniejszych to Bibury i Staithes. Poznajcie dwie najpiękniejsze wioski w UK.

Miejscowości te nie są położone zbyt blisko siebie – Bibury znajduje się w regionie Gloucestershire w Cotswolds, a Staithes na wybrzeżu North Yorkshire. Jest jednak coś, co je łączy, a mianowicie to, że obie znalazły się na liście „najbardziej instagramowych” miejsc na świecie według Faraway Furniture.

Najpiękniejsze wioski w UK

Bibury uplasowało się na 14. miejscu w światowym rankingu, z kolei Staithes trzy miejsca niżej, na 17. miejscu. Pierwsze miejsce zajął Cinque Terre, czyli ciąg wiosek na Riwierze Włoskiej.

Bibury w Gloucestershire jest miejscowością zapierającą dech w piersiach, która przyciąga nawet turystów z Japonii. Najbardziej oszałamiającym widokiem w niej jest Arlington Row, czyli wznosząca się wzdłuż rzeki Coln zbieranina domków tkackich zbudowanych z lokalnego kamienia. Uroku dodaje im pnący się po nich bluszcz.

Rzeka Coln przepływa przez całą wioskę, a na jej drodze wznosi się starannie wykończony kamienny most z trzema łukami. Do Bibury można bez problemu dojechać z Londynu autostradą M4, a mianowicie w mniej niż dwie godziny.

Największy port rybacki

Położona w prawym górnym rogu North Yorkshire Moors, wioska Staithes była historycznie jednym z największych portów rybackich w północno-wschodniej Anglii. Obecnie słynie jednak z serwowania najlepszych niedzielnych pieczeni w regionie. Wczasowicze mogą nawet zatrzymać się w przebudowanym komisariacie policji z lat 20. XX wieku, znanym jako domek wypoczynkowy Peelera.

Dla miłośników pieszych wędrówek pobliskie klify są idealne do podziwiania spokojnych widoków i dzikiego ptactwa, w które obfituje ten region. Cleveland Way to szlak klifowy, który przechodzi przez Staithes i kieruje się w stronę Skinningrove, gdzie znajdują się pozostałości słynnych niegdyś kopalni ałunu.

