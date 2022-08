Dwie matki kradły kosmetyki z Boots z powodu kryzysu kosztów życia. Wyniosły ze sklepu produkty o łącznej wartości 2250 funtów

Kryzys kosztów życia popycha już ludzi do przestępstw?

Do niecodziennego procesu doszło w angielskim miasteczku Sefton w Merseyside. Oskarżone o kradzież kosmetyków dwie samotne matki błagały sędziego, by oszczędził im więzienia, ponieważ do przestępstwa miała popchnąć je bieda.

Do kradzieży doszło dwukrotnie w oddziale Boots w Southport. Pierwszego rabunku kobiety dokonały jeszcze w styczniu tego roku, a drugiego dwa miesiące później. Łącznie wyniosły z Boots towary o wartości 2250 funtów - za pierwszym razem była to kradzież o wartości około 1800 funtów, a za drugim o wartości 450 funtów.

Kryzys kosztów życia zmusił samotne matki do przestępstwa?

Oskarżone o kradzież zostały samotne dwie matki w wieku 41 i 34 lat - obie z Liverpoolu. Przed sądem kobiety przyznały się do kradzieży, jednak przekonywały sędziego, że ich zachowanie zostało spowodowane rosnącymi cenami, a kryzys kosztów życia zasadniczo nie pozostawił im wyboru, pchając w objęcia przestępstwa.

Po co jednak w tak krótkim czasie kobiety wyniosły aż tyle towarów z Boots, że ich wartość przekroczyła 2 tys. funtów? Jak informuje portal Metro, po dokonaniu kradzieży złodziejki planowały sprzedawać na czarnym rynku wyniesione ze sklepu kosmetyki oraz chemiczne środki piorące i czyszczące. W sądzie wyjaśniały, że jako samotne matki mogą liczyć jedynie na niewielką pomoc ze strony ojców swoich dzieci, a każda z kobiet ma na utrzymaniu dwójkę dzieci.

W sądzie obrońcy kobiet przekonywali, że kobietom należy się współczucie z powodu ciężkiej sytuacji życiowej i finansowej, a ich przestępstwa to jedynie przejaw walki o przetrwanie swoje i dzieci. W wątpliwość została też podana łączna wartość skradzionych z Boots towarów.

W trakcie procesu okazało się jednak, że obie kobiety już wcześniej były skazane za kradzież. Ostatecznie dwie samotne matki z Liverpoolu otrzymały karę w postaci prac społecznych oraz grzywny. 41-latka musi odbyć 80 godzin nieodpłatnych prac społecznych oraz zapłacić łącznie 180 funtów kosztów i rekompensaty. Z kolei 34-latka musi zapłacić 80 funtów grzywny i 95 funtów rekompensaty.

