Dwie alkoholowe marki z Polski wyróżnione w rankingu "tanich" wódek

W rankingu "10 Great Brands of Cheap Vodka", w którym wyróżniono najlepsze wódki z niższej półki cenowej, znalazło się miejsce dla dwóch polskich (czy raczej "polskich"!) marek. Sprawdź, jakie wódki znalazły się w zestawieniu przygotowanym przez serwis The Spruce Eats.

Założenia rankingu "10 Great Brands of Cheap Vodka" były proste - amerykańska witryna przygotowała zestawienie dobrych, ale tanich wódek dostępnych na rynku w USA. "Próba zaoszczędzenia pieniędzy przy zakupie wódki jest trudna, ponieważ bardzo łatwo jest skończyć z butelką naprawdę kiepskiego alkoholu. Na szczęście na rynku są dobre wódki, które są idealne na czasy, gdy trzeba myśleć o budżecie" - czytamy we wstępie do listy 10 najlepszych niedrogich wódek.

Zaznaczmy, że ceny alkoholi w zestawieniu wahają się od 10 do 20 dolarów.

Polskie wódki znalazły się wśród najlepszych

Na pierwszym miejscu uplasowała się kalifornijska wódka New Amsterdam Vodka, określana jako "młoda supergwiazda" na rynku amerykańskim. Na liście znalazło się miejsce dla zarówno marek całkiem nieznanych z punktu widzenia przeciętnego Europejczyka (Deep Eddy Vodka, UV Vodka), wódek produkowanych na starym kontynencie (Pinnacle Vodka, Svedka Vodka) oraz prawdziwych alkoholowych ikon (Smirnoff, Finlandia). Nie zabrakło polskich akcentów, a konkretnie - dwóch polskich akcentów!

Miejsce 4 zostało zajęte przez wódkę Sobieski. "Polska może być najbardziej znana z wódek ziemniaczanych, ale wódka Sobieski (popularnie zwana Sobi) to świetna polska wódka żytnia" - czytamy w komentarzu. "Wódka najwyraźniej swoją nazwę zawdzięcza Janowi III Sobieskiemu, którego wizerunek widniał na etykiecie przez wiele lat. Był on polskim królem końca XVII wieku, który zasłynął z pokonania Turków".

Dwie znane, rodzime marki zostały wyróżnione

"Sobieski to jedna z najlepszych wódek klarownych, jakie znajdziesz w niskiej cenie. Destylowana z żyta Dańkowskiego wódka przechodzi ciągły proces destylacji, zanim zostanie połączona z krystalicznie czystą wodą źródlaną. Żyto nadaje gotowej wódce bogaty, jedwabisty smak, który sam w sobie jest całkiem przyjemny" - w taki sposób opisano smak wódki wytwarzanej nieprzerwanie od 1998 roku w Polsce. Obecnie produkowana jest w Destylarni Sobieski w Starogardzie Gdańskim i eksportowana do ok. 100 krajów na całym świecie. Marka należy do grupy Marie Brizard Wine & Spirits

Z kolei na 5. pozycji wylądowała Luksusowa. "Luksusowa to polska wódka ziemniaczana, która jest wytwarzana zgodnie z dobrymi tradycjami tego kraju. Jest trzykrotnie destylowana, a jej smak jest gładki, rześki i czysty. Luksusowa nie produkuje wódek smakowych. Marka woli trzymać się tej samej receptury i metody, które sprawdzają się bardzo dobrze od 1928 roku" - w taki sposób opisano Luksusową.

Luksusowa to jedna z najczęściej nagradzanych polskich wódek – na przestrzeni 50 lat zdobyła 28 złotych medali w międzynarodowych konkursach jakości (pierwszy w 1962 r.). Wódka Luksusowa eksportowana jest do: USA, Kanady, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Chorwacji, Izraela, Australii. Jedna z najstarszych, współcześnie produkowanych polskich wódek, należąca obecnie do międzynarodowej grupy Pernod Ricard. Jedna z nielicznych, której receptura wciąż opiera się o spirytus ziemniaczany.

