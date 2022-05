Dwa zakłady za 1,50 funta mogą dać Ci szansę na wygranie 1000 funtów dziennie przez 20 LAT*

Ten artykuł sponsorowany jest dostarczany przez LottoGo

Czy możesz sobie wyobrazić wygrywanie 1000 funtów każdego dnia przez 20 lat*?

Cóż, dzięki popularnej stronie z zakładami loteryjnymi** LottoGo.com, osoby mieszkające w Wielkiej Brytani mogą teraz spróbować urzeczywistnić tą myśl.

Zgadza się, LottoGo oferuje graczom możliwość obstawiania wyników niektórych z najbogatszych loterii na świecie, w tym słynnej amerykańskiej loterii Cash4Life, która przy odrobinie szczęścia może przynieść oszałamiającą wygraną w wysokości 1000 funtów każdego dnia przez 20 lat*!

To 1000 funtów dziennie, 7000 funtów tygodniowo i 365 000 funtów rocznie!

Co więc możesz zrobić z 1000 funtów dziennie przez 20 lat*? Pomóżmy Twojej wyobraźni…

Masz ochotę na rejs?

Możesz wybrać się na 4-nocny rejs po Bahamach z pokojem z widokiem na ocean, spędzając czas w tropikalnym słońcu i korzystając z wszystkich oferowanych atrakcji, mając tylko część wygranych!

Może szukasz czegoś wyjątkowego?

Czy mialbys ochote na szaleństwo zakupów, gdybyś miał dużą wygraną? Wycieczka do centrum handlowego może być na szczycie twoich planów, a dzięki tej nagrodzie z pewnością będziesz mógł zafundować sobie specjalne przedmioty.

Czy wakacje bardziej Ci odpowiadają?

Możesz polecieć na Malediwy na luksusowy wypoczynek all-inclusive z ukochaną osobą, gdzie możesz spędzić czas rozkoszując się zapierającym dech w piersiach pięknem Oceanu Indyjskiego.

Możliwości jest tak wiele, czas zacząć marzyć!

Masz ochotę na swoje szanse?

LottoGo oferuje nowym graczom szansę na wzięcie dwóch zakładów za jedyne 1,50 funta– oszczędzając 3,50 funta!

Kto wie... to może być Twój szczęśliwy dzień!

Regulamin

LottoGo.com jest licencjonowane i regulowane w Wielkiej Brytanii przez brytyjską Komisję ds. Hazardu pod numerem konta 51692 (Szczegółowe informacje na temat Organu Regulacyjnego LottoGo.com znajdują się w Regulaminie) Graj odpowiedzialnie. www.gambleaware.co.uk. Take time to think

*18+. Obowiązują Regulamin LottoGo.com. Oferta dostępna tylko dla nowych graczy. Zdobywcy głównych nagród w Cash4Life LottoGo otrzymają 1000 funtów dziennie przez 20 lat. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem.

** Zakłady na loterię to obstawianie wyniku oficjalnego losowania loterii — konkretnie, które kule zostaną wylosowane (numery). LottoGo.com nie prowadzi loterii. Gracze

stawiają zakłady na wyniki loterii krajowych. Oficjalne bilety na loterię i ubezpieczenie są

zakupione na podstawie postawionych zakładów, tak aby wszystkie wygrane były równe opcji gotówkowej wygranych w krajowych loteriach.