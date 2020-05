Duży spadek kursu funta. Jakie są prognozy dla brytyjskiej waluty?

Jeszcze pod koniec kwietnia funt plasował się na wysokiej pozycji wobec największych walut. Jego wartość wobec euro wynosiła 1,15 EUR, a wobec złotówki 5,22 PLN, niestety od początku maja szterling notuje regularne spadki.

W kwietniu i pierwszym tygodniu maja brytyjska waluta mimo kryzysu związanego z pandemią plasowała się na wysokim poziomie. Od 9 maja jednak obserwujemy konsekwentny spadek wartości szterlinga.

W relacji do złotówki w poniedziałek funt wart jest 5,03 PLN, wobec euro 1,12 EUR, a wobec dolara 1,22 USD. W porównaniu z innymi głównymi walutami sytuacja funta brytyjskiego jest obecnie najtrudniejsza.

Dlaczego kurs funta spada?

Pierwszym i najważniejszym czynnikiem mającym negatywny wpływ na kurs funta jest obecny kryzys związany z pandemią oraz fakt, że Wielka Brytania spośród wszystkich państw europejskich ma największą liczbę zarażonych oraz ofiar śmiertelnych (ponad 30 000).

Ponadto Wielka Brytania ze względu na obecną zdrowotną sytuację nie może sobie pozwolić na zbyt szybkie luzowanie regulacji dotyczących lockdownu, co z kolei negatywnie wpływa na gospodarkę, która ciągle działa w dużym spowolnieniu.

Ponadto wprowadzenie 14-dniowej kwarantanny dla przyjezdnych osłabia pozytywne postrzeganie brytyjskiej gospodarki przez inwestorów w najbliższych tygodniach.

W ubiegłym tygodniu ujawniono także, jak bardzo zwiększyły się wydatki państwa brytyjskiego w czasie pandemii. Obecny program związany z furlough kosztuje budżet państwa miliardy funtów miesięcznie.

Poza tym czynnikiem hamującym jest także fakt, że negocjacje w sprawie umowy handlowej między Wielką Brytanią a Unią Europejską nadal nie przynoszą oczekiwanego postępu. Wzrasta także presja, aby brytyjski rząd rozważył jednak wydłużenie okresu przejściowego, aby uniknąć twardego Brexitu.

Co dalej z funtem?

Jak podają ekonomiści 18 czerwca będzie kluczową datą dla brytyjskiej waluty. Dojdzie wtedy nie tylko do kolejnych rozmów między stroną brytyjską i unijną w sprawie umowy handlowej, ale także Bank Anglii wyda decyzję dotyczącą stóp procentowych.

Istnieją obawy, że dojdzie do obniżenia stóp procentowych, co z kolei sprawi, że brytyjska waluta stanie się mniej atrakcyjna dla inwestorów. Zniechęca to także ludzi do trzymania swoich oszczędności w tej walucie w bankach.