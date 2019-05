Drugie referendum: Theresa May przeciwna jakiejkolwiek formie głosowania 'Final Say'. Czy nic jej nie przekona?

Fot. Getty

Na początku tygodnia Downing Street poinformowało, że premier jest wciąż przeciwna jakiejkolwiek formie referendum dotyczącego umowy Brexitowej. Laburzyści ze wzmożoną siłą naciskają jednak na Theresę May, twierdząc, że ponowne referendum ws. Brexitu jest konieczne.

Niektórzy torysi również są zdania, że oddanie ostatecznego głosu społeczeństwu może okazać się nieuniknione, ale we wtorek czołowi torysi ostrzegli premier o możliwości wycofania swojego poparcia dla umowy, jeśli premier zrobi zbyt duże ustępstwa na rzecz Partii Pracy.

Jak podaje "The Guardian", sekretarz ds. Brexitu z Gabinetu Cieni, Keir Starmer, a także zastępca lidera laburzystów, Tom Watson, powiedzieli, że do międzypartyjnego porozumienia prawdopodobnie nie dojdzie, jeśli premier nie zagwarantuje drugiego referendum, ponieważ już co najmniej 150 członków z Partii Pracy nie chce poprzeć porozumienia bez referendum.

Downing Street poinformowało, że Theresa May już dawno temu przedstawiła swoje poglądy na temat drugiego referendum: - "[Premier] wielokrotnie mówiła, że koncentruje się na zrealizowaniu wyniku pierwszego referendum". Rzecznik premier odmówił wyznaczenia ostatecznego terminu rozmów międzypartyjnych - powiedział jednak, że rząd jest gotowy do rozpoczęcia kolejnej serii głosowań orientacyjnych w Izbie Gmin, jeśli rozmowy nie przyniosą spodziewanego przełamania brexitowego impasu.

- "Gdyby udało się zrobić postępy z Partią Pracy, staralibyśmy się przedłożyć umowę Izbie Gmin przed wyborami europejskimi" - dodał rzecznik. Zarówno Partia Pracy, jak i źródła rządowe sugerowały, że obie strony będą musiały dokonać podsumowania dotychczasowych rozmów jeszcze w tym tygodniu.