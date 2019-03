Drogo, drożej... - czy Londyn jest jednym z 10 najdroższych miejsc na świecie? [RANKING]

Londyn zawsze cieszył opinię miasta drogiego i ekskluzywnego, ale czy tak jest w rzeczywistości? Zobaczcie na którym miejscu uplasowała się brytyjska stolicy w zestawieniu najdroższych miast świata.

Już od 37 lat rokrocznie Economist Intelligence Survey przygotowuje badanie, którego celem porównanie miast na całym świecie pod kątem tego, jak "drogie" jest mieszkanie w nich. W tym celu porównuje się średnie ceny artykułów codziennej potrzeby w 133 miastach dookoła globu. Puntem odniesienia do tych porównań jest amerykański Nowy Jork i ceny, jakie tam obowiązują. Jak zatem wyglądały wyniki tego badania?

Paryż, Singapur i Hongkong znalazły się na samym czele rankingu najdroższych miast na świecie. W sumie tylko (aż?) cztery europejskie miasta przebiły się do Top 10 i są to Zurych i Genewa w Szwajcarii, Paryż we Francji oraz Kopenhaga w Danii. Jak widać próżno tu szukać Londynu, więc pod tym względem brytyjska stolica okazuje się wcale nie taka droga, jak się powszechnie uważa.

Oto pełne zestawienie:

1. Paryż (Francja)

1. Singapur

1. Hong Kong (Chiny)

4. Zurych, (Szwajcaria)

5. Genewa (Szwajcaria)

5. Osaka (Japonia)

7. Seul (Korea Południa)

7. Kopenhaga (Dania)

7. Nowy Jork (USA)

10. Tel Awiw (Izrael)

10. Los Angeles (USA)

Autorka raportu Roxana Slavcheva zwraca uwagę na ciekawą rzecz - życie w Paryżu (w najdroższej dziesiątce od 2003 roku) jest drogie z powodu wysokich cen tzw. codziennych usług. We francuskiej stolicy kobieta za wizytę u fryzjera średnio zapłaci aż 119,04 USD, gdy w Zurychu koszt zrobienia się na bóstwo wynosi 73,97 USD, a w japońskiej Osace - tylko 53,46 USD.

- Europejskie miasta mają zazwyczaj wyższe koszty w kategoriach gospodarstwa domowego, higieny osobistej, rekreacji i rozrywki - komentuje Slavcheva. - Azjatyckie miasta wydają się być najdroższymi miejscami na ogólne zakupy spożywcze - dodaje.

Z kolei według raportu pod względem warunków zatrudnienia za granicą, Londyn jest czwartym najdroższym miastem na świecie dla emigrantów, a w skali Europy - zdecydowanie najdroższym.