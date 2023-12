Praca i finanse Drastyczne zmiany dla imigrantów. Wzrost wymaganego progu zarobków i zwiększenie opłaty na służbę zdrowia

Minister spraw wewnętrznych, James Cleverly zapowiedział zmiany dla imigrantów. Stwierdził, że 300 000 osób, które w zeszłym roku mogły przyjechać do Wielkiej Brytanii, nie otrzymają już pozwolenia na pobyt po zmianach.

Brytyjski rząd przedstawił plan ograniczenia imigracji, który ma doprowadzić do największej w historii redukcji migracji netto. Zmiany dla imigrantów mają być znaczące. Motywacją do tak drastycznego ruchu są najnowsze dane pokazujące rekordowy poziom wzrostu liczby przyjeżdżających do UK obcokrajowców.

Drastyczne zmiany dla imigrantów

Minister spraw wewnętrznych, James Cleverly ogłosił pięciopunktowy plan ograniczenia imigracji, gdyż, jego zdaniem, jej poziom jest „zdecydowanie za wysoki”.

Zmiany dla imigrantów będą dotyczyć między innymi podwyższenia progu zarobków, którego wymaga się od wykwalifikowanych pracowników zagranicznych. Wzrośnie on z 26 200 funtów do 38 700 funtów. Ponadto minimalny dochód w przypadku wiz rodzinnych także wzrośnie do 38 700 funtów.

W swoim oświadczeniu skierowanym do parlamentarzystów Cleverly stwierdził, że migrację do Wielkiej Brytanii „należy ograniczyć”, a od lat dochodzi do „nadużyć” w korzystaniu z wiz w sektorze zdrowia i opieki.

– Już dość. Polityka imigracyjna musi być sprawiedliwa, legalna i zrównoważona – powiedział minister.

Przeczytaj też:

64-letnia emerytka zmuszona do powrotu do pracy, aby zarobić na rachunki Breaking News

Nowy plan dotyczący imigracji

Nowy plan rządu pojawia się po opublikowaniu oficjalnych danych dotyczących migracji netto. Dane wykazały, że wzrosła ona do rekordowego poziomu 745 000 w 2022 roku. Ten gwałtowny wzrost przyjeżdżających do Wielkiej Brytanii imigrantów jest wyzwaniem dla Sunaka i konserwatystów.

Okazało się bowiem, że torysi nie spełnili swojej sztandarowej i parokrotnie składanej obietnicy dotyczącej „odzyskania kontroli” nad granicami Wielkiej Brytanii od czasu referendum ws. Brexitu.

Pięciopunktowy plan

Premier Rishi Sunak napisał w gazecie The Sun zwracając się do obcokrajowców: „Jeśli nie możesz wnieść wkładu do Wielkiej Brytanii, nie przyjedziesz do Wielkiej Brytanii. Nasz plan zapewni największe w historii ograniczenie migracji netto i ograniczenie nadużyć”.

Przeczytaj też:

Brytyjczycy zachowują się nieetycznie względem mniej zamożnych nacji? braki kadrowe

Oprócz nowych wymogów dotyczących progu zarobków dla przyjeżdżających, rząd chce:

– zakazać pracownikom służby zdrowia i opieki sprowadzania do UK osób pozostających na utrzymaniu rodziny

– uniemożliwić firmom płacenie o 20 proc. mniej niż wymagana stawka pracownikom z tzw. listy zawodów deficytowych

– zwiększyć roczną opłatę na służbę zdrowia z 624 funtów do 1035 funtów

– podnieść minimalny dochód w przypadku wiz rodzinnych z 38 700 funtów do 18 600 funtów od wiosny 2024 roku

– poprosić rządowego doradcę ds. imigracji, aby sprawdził kwestię wiz dla absolwentów uczelni wyższych, żeby „zapobiec nadużyciom”.