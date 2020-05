Dramatyczny wzrost bezrobocia w UK - ponad 2 miliony osób stara się o Universal Credit!

W kwietniu liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 2,1 miliona.

Według szacunków Office for National Statistics (ONS) liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii wzrosła w kwietniu o 856,500 do w sumie 2,097 miliona, a ilość bezrobotnych zwiększyła się o 50 tysięcy do liczby 1.35 miliona.

Zgodnie z przewidywaniami w związku z pandemią koronawirusa i rządową decyzją o lockdownie sytuacja na rynku pracy na Wyspach się drastycznie pogorszyła. Jak wynika z szacunków ONS w UK przybyło 50 tysięcy bezrobotnych w ciągu trzech miesięcy do marca, w czasie gdy podjęto decyzję o wprowadzeniu obostrzeń związanych z lockdownem. Według oficjalnych danych w UK do 1.35 miliona osób pozostaje bez zatrudnienia.

Według najlepszych szacunków ONS stopa bezrobocia sięga 3,9%, a więc tylko nieznacznie więcej niż w poprzednim kwartale. Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że przed rozpoczęciem ogólnokrajowej blokady bezrobocie w UK osiągnęło rekordowy poziom, a w obecne wyliczenia, obejmujące pierwszy kwartał 2020 roku, wlicza się jedynie pierwszy tydzień lockdownu. Wszystko wskazuje więc na to, że dopiero dane za kolejne miesiące i drugi kwartał bieżącego roku pokażą w pełni skalę dramatu.

Z kolei inne wyliczenia ONS wskazują na znaczący wzrost ilości osób starających się o pomoc w obliczu utraty pracy. W kwietniu liczba osób ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 2,1 miliona, co oznacza radykalne zwiększenie się tej liczby o 69,1%. Liczba roszczeń obejmuje obecnie osoby ubiegających się o zasiłek dla osób poszukujących pracy (JSA) i osób ubiegających się o Universal Credit (UC), które podlegają warunkom "szukania pracy" przez UC.

W zasadzie w całym kraj bez wyjątku mamy do czynienia ze wzrostem osób starających się o benefity, ale regionem o największym miesięcznym wzroście był obszar South West England (największy z 9 regionów Anglii, ze stolicą w Bristolu i Plymouth). Tam mieliśmy wzrost na poziomie 97,9% w kwietniu 2020 roku! W regionie West Midlands odnotowano najmniejszy wzrost liczby osób ubiegających się o świadczenia i wyniósł on 50,9%.

W przypadku osób starających się o benefity dane również obejmują okres, który zahacza jedynie o pierwszy tydzień blokady, więc dane za kolejne tygodnie i miesiące będą jeszcze gorsze.

"W marcu zatrudnienie utrzymywało się na dobrym poziomie, ponieważ zatrudnieni pracownicy przebywający na furlough nadal liczą się jako zatrudnieni" - komentował Jonathan Athow z ONS. "Liczba przepracowanych godzin spadła jednak gwałtownie pod koniec marca, szczególnie w takich sektorach jak budownictwo czy hotelarstwo".