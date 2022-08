Dramatyczny apel byłego premiera UK: „W październiku eksploduje finansowa bomba zegarowa”

Były premier UK apeluje do władz o natychmiastowe działania osłonowe

Fot. Getty

Były premier Gordon Brown wezwał polityków partii rządzącej do natychmiastowego przyjęcia pakietu pomocowego dla rodzin, które po kolejnych podwyżkach cen energii w październiku tego roku mogą nie być w stanie się utrzymać. W dramatycznym apelu Brown ostrzega, że „w październiku [w UK] eksploduje finansowa bomba zegarowa”.

Gordon Brown zażądał od Borisa Johnsona, by ten, pozostając jeszcze na stanowisku premiera UK, opracował awaryjny budżet, zanim miliony mieszkańców UK zostaną „zepchnięte na skraj” egzystencji. Były premier Wielkiej Brytanii z ramienia Partii Pracy ostrzega, że po kolejnych podwyżkach cen energii, do których dojdzie w październiku, na Wyspach „eksploduje finansowa bomba zegarowa”. Z raportu przeprowadzonego przez przez prof. Donalda Hirscha z Loughborough University na zlecenie Browna wynika, że pomoc udzielana obecnie przez rząd gospodarstwom domowym nie odpowiada ich potrzebom. Były premier wezwał zatem zarówno urzędującego premiera, jak i starających się o tę posadę Rishiego Sunaka i Liz Truss, do przyjęcia w następnym tygodniu nadzwyczajnych środków zaradczych.

Jesienią wiele gospodarstw domowych w UK znajdzie się nad finansową przepaścią?

„W przypadku rodzin finansowa bomba zegarowa eksploduje w październiku, gdy nastąpi druga fala podwyżek cen paliw w ciągu sześciu miesięcy, która wywoła falę uderzeniową w każdym gospodarstwie domowym i popchnie miliony ludzi w przepaść. Kilka miesięcy temu Jonathan Bradshaw i Antonia Keung z York University oszacowali, że kwietniowy wzrost cen paliw o 54 proc. uwięzi 27 milionów ludzi w 10 milionach gospodarstw domowych w ubóstwie energetycznym. Teraz 35 milionów ludzi w 13 milionach gospodarstw domowych – bezprecedensowe 49,6 proc. populacji Wielkiej Brytanii – jest zagrożonych ubóstwem energetycznym w październiku” - pisze Gordon Brown na łamach „The Observer”.

