Dramatyczne wyburzenia domów na klifie w Norfolk w ten weekend. Mieszkańcy są załamani

"Kiedy po raz pierwszy o tym usłyszałam, byłam w szoku, a dzisiaj po prostu płakałam, to okropne" - mówi jedna z kobiet zmuszonych do pospiesznej wyprowadzki.

W ten weekend rozpoczęto wyburzanie trzech domów w pobliżu krawędzi klifu w Norfolk. Mieszkańcy pospiesznie opuścili swoje posiadłości w Marrams w Hemsby. Niektóre z nich znajdują się w odległości zaledwie 1 metra od krawędzi klifu.

Kilka budynków gospodarczych na klifie zostało zniszczonych przez morze podczas przypływu około godziny 21:00 w piątek. Hemsby, niedaleko Great Yarmouth, jest domem dla około 3000 osób, a kiedyś znajdował się tam obóz wakacyjny Pontins.





Wyburzenia domów na klifie w Norfolk

Siedem domów wzdłuż Marrams musiało zostać zburzonych, gdy w marcu 2018 roku morze podmyło piaszczyste klify, a wcześniej w grudniu 2013 roku „najgorsza fala sztormowa od 60 lat” zniszczyła siedem domów.

W ubiegłym roku ‘zasadniczo’ zatwierdzono 1,3-kilometrowy nasyp skalny u podstawy klifu, ale fundusze Councilu na program o wartości 15 milionów funtów były trudne do uzyskania, ponieważ rząd miał do dyspozycji zaledwie 2,5 miliona funtów.

Załamani mieszkańcy

Sue, której własność jako pierwsza została rozebrana w ten weekend, powiedziała, że ​​to „niszczy duszę”. Rozbiórka jej domu jest już zakończona, a dwie pozostałe nieruchomości zostaną zrównane z ziemią w niedzielę, mówią wykonawcy.

Wraz z sąsiadami Sue spędziła poranek na pospiesznym pakowaniu swoich rzeczy, zanim wkroczyły ekipy wyburzeniowe. Sue, która nie chciała podać swojego nazwiska, powiedziała, że ​​żałuje, iż nie można było zrobić więcej, aby uratować jej dom.

- To naprawdę denerwujące, wszystkie twoje nadzieje i marzenia upadły w nicość – powiedziała.

O tej porze w zeszłym tygodniu między jej posiadłością a krawędzią klifu było do 20 stóp odległości, a potem były tylko 3 stopy. Powiedziano jej, że będzie musiała uzyskać pozwolenie na budowę, aby jej dom został przeniesiony z krawędzi klifu, ale nie było wystarczająco dużo czasu.

Widząc, jak jej dom jest niszczony, z głową w dłoniach, powiedziała:

- Mamy tam bardzo szczęśliwe wspomnienia, ponieważ ma cudowną energię, cudowną atmosferę.

Pospieszne pakowanie

Mary Withey, której dom również ma zostać zburzony, powiedziała, że ​​ona i jej partner „zabrali wszystko, co mogli”.

- Nie zgadzam się z tym, to był mój dom, nie chcę się przeprowadzać… to bardzo smutne. Kiedy po raz pierwszy o tym usłyszałam, byłam w szoku, a dzisiaj po prostu płakałam, to okropne – powiedziała pani Withey, która mieszkała w swoim domu od czterech lat.

Strażacy pukali do domów

Ekipy straży pożarnej pukali w piątek do drzwi domów i apelowali do wszystkich mieszańców znajdujących się w budynkach przeznaczonych do rozbiórki o ich opuszczenie. Wieczorem szopa i domek do zabawy przewróciły się z klifu, ale załodze Hemsby Independent Lifeboat udało się uratować dwa kurczaki z szopy, co, jak powiedzieli, „wywołało uśmiech na twarzach wszystkich”.

Daniel Hurd, sternik załogi łodzi ratunkowej, powiedział, że to była „długa noc”. Highways Agency zablokowała drogę w piątek wieczorem, a firma BT interweniowała w sprawie słupa telegraficznego przechylającego się na krawędzi.

- Na szczęście udało nam się przenieść to na plażę i nie narażać bezpieczeństwa publicznego przez upadek na nich. Obawiam się teraz, że jeśli [erozja] dotrze do parkingów, być może będziemy musieli zamknąć drzwi na stacji łodzi ratunkowych, a wtedy w ogóle nie będziecie mieć osłony morskiej poza Hemsby… i to jest poważne – powiedział.

Późne działanie przez biurokrację

Jane Beck, szefowa ds. zarządzania nieruchomościami i aktywami w Great Yarmouth Borough Council, początkowo planowała zburzyć wszystkie trzy nieruchomości w ciągu jednego dnia, przed kolejnym przypływem o godzinie 21:38.

- To bardzo smutne dla tych ludzi i staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc im przejść przez ten proces – powiedziała Beck.

Dodała, że ​​należy unikać plaży i okolic w Hemsby, i wezwała ludzi do trzymania się z daleka dla własnego bezpieczeństwa. Jedyna droga dojazdowa do nieruchomości na Marrams również została odgrodzona i przewidywane jest również jej zawalenie.

Dyrektor naczelny Great Yarmouth Borough Council, Sheila Oxtoby, powiedziała, że ​​władze zamierzają wprowadzić „tymczasowe rozwiązanie” i umieścić skały na plaży, aby w ten sposób chronić dostęp drogowy do wielu innych nieruchomości. Podobno 1900 ton granitu ma przybyć w środę.

Pani Oxtoby powiedziała:

- Równocześnie zajmując się pilnym problemem, zastanawiamy się również, w jaki sposób możemy wykorzystać nasze uprawnienia awaryjne, aby zapewnić tymczasowe rozwiązanie nasypu skalnego, aby dać sobie więcej czasu na główny program.

Daniel Hurd, sternik załogi łodzi ratunkowej, powiedział jednak, że obecna sytuacja „rozdziera serce” i mogła zostać rozwiązana wcześniej.

- Po prostu myślę, że to absolutnie niedorzeczne, to była sytuacja awaryjna od lat i dopiero w czasie tego weekendu zobaczyli, że jest to sytuacja awaryjna i postanowili umieścić na plaży kamienny brzeg.

Radny gminy, James Bensley, powiedział, że rozumie, że ludzie są sfrustrowani, ale było „tyle biurokracji”.

- To prawdziwe pole minowe, aby upewnić się, że to, co robią samorządy i władze, jest właściwą procedurą i całkowicie rozumiem frustracje ludzi – powiedział.

