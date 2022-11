Dramatyczne skutki powodzi. Przerwy w dostawie prądu i problemy z podróżowaniem przez ulewne deszcze

Z powodu piątkowych powodzi we wschodnich częściach Szkocji wystąpiły przerwy w dostawie prądu, a także w kursowaniu pociągów. Wystąpiły też ogólne zakłócenia w podróży ze względu na podtopienia i ulewy.

Jedna osoba została porwana przez rwącą rzekę Don w Inverurie w Szkocji, w Aberdeenshire w piątek po południu. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak musiały one zawiesić poszukiwania w nocy. W piątek Met Office wydało bursztynowe alerty powodziowe, które oznaczają zagrożenie dla życia.

Zawieszone kursy pociągów

Ulewne deszcze przetoczyły się przez znaczną część wschodniej Szkocji. Zawieszono usługi kolejowe w najbardziej dotkniętych powodzią miejscach, a operator ScotRail powiedział, że „ekstremalne opady deszczu” oznaczają, iż jest „mało prawdopodobne”, aby pociągi w niektórych obszarach zostały ponownie uruchomione przed południem w sobotę.

Na Twitterze napisał, że po „wczorajszych ekstremalnych opadach deszczu usługi Fife Circle między Aberdeen i Dundee prawdopodobnie nie zostaną uruchomione dzisiaj przed południem”. Dodał także, że pracownicy Network Rail muszą ocenić warunki na szynach w świetle dziennym.

Powódź w Szkocji

Ulewne deszcze, które pojawiły się w większości rejonów północno-wschodniej Szkocji, doprowadziły do utrudnień w podróżowaniu, także kolejowym. Zamknięto szkoły i utworzono w nich ośrodki dla osób, które nie mogą pozostać w swoich domach ze względu na podtopienia.

Przerwy w dostawie prądu również dotknęły wiele obszarów, w tym Inverurie, Kintore, Stonehaven, Portlethen i Hatton of Fintray, a jak poinformowało Met Office, w Charr w Aberdeenshire spadło 140 mm deszczu, czyli więcej niż pada tam w ciągu miesiąca.

W niektórych częściach Edynburga doszło do lokalnych powodzi, między innymi zostało zatopione rondo Crewe Toll na zachodzie miasta. W piątek wieczorem Keith Brown zwołał specjalne posiedzenie komisji ds. kryzysowych.

- Aktywowano ustalenia rządu szkockiego dotyczące sytuacji kryzysowej, aby zapewnić przygotowania i odpowiednie środki, a my będziemy nadal monitorować sytuację w trakcie weekendu. Jesteśmy w bliskim kontakcie z partnerami zajmującymi się sytuacją kryzysową, władzami lokalnymi i służbami ratunkowymi, aby mieć pewność, że ludzie na obszarach dotkniętych katastrofą otrzymają najnowsze informacje, porady i wsparcie w razie potrzeby – powiedział minister.

Kobieta porwana przez rwącą rzekę

Ze wstępnych doniesień wynika, że kobieta w Aberdeenshire została porwana przez rzekę Don. Szkocka policja poinformowała, że służby ratunkowe zostały wezwane nad rzekę w pobliżu Monymusk w Aberdeenshire około godziny 15:05 w piątek w związku z doniesieniami o osobie porwanej przez wodę.

Poszukiwania musiały zostać wstrzymane w nocy, jednak dochodzenie policyjne trwa nadal. Podejrzewa się, że kobieta mogła starać się ratować psa.

Stan alarmowy w sobotę

Znaczny wzrost poziomu rzek we wschodniej Szkocji w wyniku obfitych opadów deszczu w piątek utrzyma się także w sobotę. Rozesłano także mapy drogowe, na których naniesiono zamknięcia przejazdów z powodu powodzi, a także otwarte ośrodki dla osób, które potrzebują pomocy i nie mogą pozostać w swoich domach - w Ballater, Aboyne, Inverurie i Kemnay.

Ostrzeżenia Met Office

Od piątku rano Environment Agency wydała 11 ostrzeżeń powodziowych i 81 alertów powodziowych, a Scottish Environment Protection Agency wydała 26 ostrzeżeń i 9 alertów.

Z kolei w północno-wschodniej Anglii setki osób utknęło na stacji kolejowej w Newcastle z powodu odwołanych kursów pociągów jadących na północ, do Szkocji. Pojawiły się ogromne kolejki do autobusów zastępczych, a pasażerom powiedziano, że być może będą musieli czekać do pięciu godzin na podróż. Kolejki do autobusów ciągnęły się setki metrów w dół ulicy na zewnątrz dworca w centrum miasta.

Pewna kobieta udająca się do Edynburga powiedziała:

- To po prostu nie może się dziać. Jestem chora i nie mogę tak czekać na zewnątrz.

James Brownhill z Londynu powiedział:

- To chaos. Ale nic nie można zrobić. Jeśli coś jest zalane, to jest zalane. Myślę, że po prostu będę musiał zostać na noc w Newcastle.

Śnieg w ten weekend

Z prognoz pogodowych wynika także, że w ten weekend w wyżej położonych rejonach spadnie śnieg. Pierwsze opady mogą pojawić się na wyżynach i szkockich wzgórzach.

- Jeśli chcecie wybrać się na spacer po wzgórzach w Szkocji, możecie natknąć się na śnieg, ale na niższych poziomach będzie to tylko deszcz - powiedział Craig Snell z Met Office.

W niedzielę z kolei śnieg może pojawić się w Edynburgu, rejonie Lothians i w centralnych rejonach Szkocji.

