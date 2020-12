Dramatyczne sceny w Londynie: Zdesperowani chorzy przyjeżdżają do szpitala taksówkami i czekają 24 godziny na łóżko!

Fot. Getty

Dramatyczne sceny mają od kilku dni miejsce w Londynie, gdzie chorzy na COVID-19 nie są w stanie dostać się do szpitala. Zdesperowani londyńczycy przyjeżdżają do Royal London Hospital taksówkami, ponieważ nie mogą się doczekać na ambulans, ale nawet po takim akcie desperacji czekają na przyjęcie na oddział całymi godzinami.

Lekarze i pielęgniarki z izby przyjęć w Royal London Hospital (dużym szpitalu w ramach Barts Health NHS Trust usytuowanym na terenie Whitechapel we wschodnim Londynie) mówią, że osiągnęli „punkt krytyczny” i wzywają władze szpitala do działania w ramach stanu wyjątkowego. Royal London Hospital dysponuje blisko 900 łóżkami, ale w ciągu ostatnich kilku dni zapełniło się ponad 200 takich łóżek, a dyrektor szpitala pozwolił przyjmować chorych na oddziale pediatrycznym. Aby dostać się do szpitala wielu pacjentów musiało przyjechać taksówką albo własnym środkiem transportu, ponieważ dodzwonienie się po karetkę graniczyło z cudem. Ale zdesperowani pacjenci, którym udało się w jakiś sposób dostać do szpitala, i tak muszą całymi godzinami czekać na przyjęcie. W ostatnim tygodniu rekordziści czekali tu na łóżko ponad 24 godziny.

Sytuacja chorych na COVID-19 jest gorsza niż w marcu i kwietniu

Choć wydawało się, że gorzej, niż w marcu lub kwietniu, być nie może, to jednak okazało się to nieprawdą. Lekarze i pielęgniarki przyznają już wprost, że tak źle jeszcze nie było. Zresztą trudno się temu dziwić, skoro w ciągu ostatnich dwóch dni liczba osób, u których potwierdzono w UK koronawirusa, przekroczyła 50 000. - To klasyczny, narastający, poważny incydent. Zagrożenie [poważnym incydentem – przyp.red.] w noc z niedzieli na poniedziałek złagodziło sytuację, a my zamieniliśmy dwa kolejne oddziały na oddziały Covidowe. Ale ja nigdy, przez wszystkie te lata, nie widziałem czegoś takiego. Jest gorzej niż w marcu czy kwietniu (…) Myślę, że w innych szpitalach jest znacznie gorzej. My mamy szczęście, ponieważ jesteśmy więksi, ale pielęgniarki mówią o dojściu do punktu krytycznego – zaznaczył anonimowo na łamach dziennika „The Independent” jeden z pracowników Royal London Hospital.