Dramatyczne lądowanie na brytyjskim lotnisku. Silnik stanął w płomieniach [wideo]

W czasie lądowania w czwartek wieczorem na lotnisku East Midlands samolot transportowy stanął w płomieniach, gdy jego koła dotknęły pasa startowego. Świadkowie mówią także o głośnym huku tuż przed lądowaniem.

Podczas dramatycznego lądowania Boeinga 747 linii Kalitta Air, który leciał z Lipska w Niemczech na East Midlands Airport, doszło do głośnego huku i zapalenia się silnika.

Dramatyczne lądowanie na brytyjskim lotnisku

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem. Zgodnie z relacją świadka wyglądało to tak, jakby samolot „coś połknął” (przypuszcza się, że do silnika mógł wlecieć ptak), gdy zbliżał się do Derby. Świadek, który także udostępnił zdjęcia Sky Scan World, powiedział, że w momencie, gdy pojawiły się płomienie, rozległ się także głośny huk w trakcie lądowania.

Jak podały brytyjskie serwisy – najprawdopodobniej nikt nie odniósł obrażeń w wyniku dramatycznego lądowania. A kiedy tylko udało się opanować ogień, z silnika samolotu wydobywał się dym. Nie potwierdzono jeszcze, co wywołało pożar silnika i czy faktycznie był to ptak.

Drugi wypadek lotniczy w ciągu tygodnia

Na początku tego tygodnia doszło do innego wypadku lotniczego na lotnisku Teesside, które musiało zostać tymczasowo zamknięte. Problemy pojawiły się w czasie startu awionetki i były tak poważne, że pilot oraz dwóch pasażerów musieli zostać przewiezieni do szpitala.

Jeden ze świadków zdarzenia powiedział, że usłyszał warkot silnika i zobaczył samolot przechylający się gwałtownie w powietrzu, który następnie spadł z hukiem na ziemię.