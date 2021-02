Dramatyczne konsekwencje Brexitu - eksport z UK do UE zmalał o 68% w styczniu 2021

Eksport towarów z UK przez brytyjskie porty do krajów Europy spadł w zeszłym miesiącu o 68% w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku. Sytuacja na graniach jest dramatyczna. Jej powodem jest (rzecz jasna) Brexit.

Brytyjskie firmy zarabiające na handlu z firmamu europejskimi biją na alarm - wolumen eksportu z Wielkiej Brytanii zaliczył olbrzymi spadek. W styczniu 2021 roku zmniejszył się o rekordowe 68% w porównaniu ze styczniem 2020 roku. Głównym "winowajcą" tej sytuacji jest Brexit. Co więcej, przedsiębiorstwa zrzeszone w Road Haulage Association jeszcze w lipcu 2020 roku ostrzegały, że w wyniku opuszczenia przez UK struktury unijne może dojść do właśnie takiej sytuacji i wzywali władze do podjęcia zdecydowanych działań. Ich ostrzeżenia zostały jednak zignorowane, a przez utrudnienia w handlu prowadzonym za pomocą promów i tunelem pod kanałem La Manche stracą nie tylko firmy się tym zajmujące, ale cała brytyjska gospodarka...

Sytuacja brytyjskiego eksportu do UE jest dramatyczna

Co stanowi główną przeszkodę w swobodnym handlu z kontynentem? Otóż RHA zwraca uwagę na znaczący wzrost dodatkowych formalności związanych ze sprzedażą towarów do Europy. Ilość papierów do wypełnienia i spraw biurokratycznych do załatwienia w porównania z czasami, gdy UK było częścią UE jest bardzo duża. Aby sobie z tym wszystkim poradzić potrzebne jest zwiększenie liczby agentów celnych. Obecnie jest ich około 10 000. Zgodnie z wyliczeniami RHA to zaledwie potrzeba ich przynajmniej pięć razy więcej!

Jakby tego było mało około 65% -75% ciężarówek, które z krajów UE przyjechały do UK wracały... puste! Niektóre brytyjskie firmy tymczasowo lub na stałe wstrzymały eksport do UE, co jeszcze bardziej pogorszyło sytuację.

Wolumen w styczniu 2021 był mniejszy o 68%!

Nie można nie wspomnieć o tym, że eksport do krajów UE stanowi ważną gałąź całej gospodarki na Wyspach. Według biblioteki Izby Gmin eksport Wielkiej Brytanii do UE wyniósł 294 mld funtów w 2019 roku (to w sumie 43% całego eksportu Wielkiej Brytanii), podczas gdy import Wielkiej Brytanii z UE wyniósł 374 mld funtów (52% całości). Zdecydowana większość eksportu do UE z Wielkiej Brytanii odbywa się raczej przez porty niż drogą powietrzną.

Warto w tymi miejscy dodać, że w ramach umowy handlowej po Brexicie rząd zdecydował się zaoferować sześciomiesięczny okres "grace period", co oznacza, że kontrole w pełnym wymiarze wrócą dopiero w lipcu 2021.