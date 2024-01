Huragan Henk dał się we znaki mieszkańcom Wysp. Setki domów zostało podtopionych i nadal obowiązuje ponad 300 ostrzeżeń powodziowych. Większość w rejonie Midlands, Anglii wschodniej i południowej. Część ludzi musiała ewakuować się ze swoich domów.

Podróżni muszą liczyć się z opóźnieniami w UK, gdyż zalane drogi i tory kolejowe bardzo utrudniły transport. Z kolei Nottinghamshire County Council poinformował o podtopieniu ponad 100 domów. Agencja Środowiska podała, że poziom rzek na Wyspach jest najwyższy od 24 lat.

Nadal w mocy pozostaje ponad 300 ostrzeżeń powodziowych. Kilka rzek wystąpiło z brzegów, w tym Trent w Nottinghamshire i Severn w West Midlands i zachodniej Anglii. Agencja Środowiska, która wydaje wytyczne dotyczące powodzi w Anglii, stwierdziła, że ​​utrzymujące się skutki opadów z tego tygodnia prawdopodobnie będą odczuwalne w dużej części kraju w ciągu najbliższych pięciu dni.

Neil Clarke, przewodniczący Rushcliffe Council w Nottinghamshire powiedział, że poziom wody w rzece Trent zaczyna nieznacznie spadać. Jednak nadal jest on wysoki.

Caroline Douglass z agencji ds. powodzi powiedziała BBC Breakfast, że w tym tygodniu w Anglii woda zalała ponad 1000 nieruchomości. W tym setki w nocy z czwartku na piątek. Konieczna była ewakuacja 50 domów na Alney Island w Gloucester.

– Jesteśmy dość mokrym krajem i zawsze notujemy dużo opadów. W listopadzie i grudniu po huraganach Babet i Ciaran grunt w całym kraju, szczególnie na wschodzie był szczególnie nasycony wodą. To zostało uzupełnione w okresie przedświątecznym. A opady deszczu z tego tygodnia właśnie się do tego dołożyły, więc woda nie ma dokąd płynąć. W tej sytuacji mamy do czynienia z częstszymi powodziami i częstszymi ich skutkami. Także na obszarach, gdzie ludzie nie są do tego przyzwyczajeni – powiedziała Douglass.

Najwyższa suma opadów odnotowana w czwartek wyniosła 35,2 mm w wiosce Otterbourne w Hampshire, podczas gdy w większości południowej Anglii spadło od 20 do 30 mm deszczu.

W nocy z czwartku na piątek 10 wozów strażackich i około 70 strażaków wezwano do podtopień we wschodnim Londynie na Smeed Road w Hackney Wick. Utworzono tam kordon bezpieczeństwa, a londyńska straż pożarna twierdzi, że pracuje nad zmianą kierunku wód powodziowych.

Również w Londynie „imprezowa” łódź zacumowana przy Temple Pier na Tamizie zatonęła w czwartek w wyniku ulewnych opadów. Konieczne było przetransportowanie 50 osób w bezpieczne miejsce.

NAVIGATIONAL WARNING

M02-24 – Kings Reach – Navigational Warning – Temple Pier Sunken Vessel

Mariners are advised that a vessel has sunk on the inside of Temple Pier. Mariners are requested to pass Temple Pier with great caution.

➡️ https://t.co/HYjhdxxtPN pic.twitter.com/0l004b82Mo

— Port of London Authority (@LondonPortAuth) January 4, 2024