Dramatyczna sytuacja brytyjskiego eksportu po Brexicie. Sprzedaż mleka i śmietany z UK do UE spadła o 96 proc.

Co dokładnie jest tego powodem?

Sprzedaż mleka i śmietany z UK do UE spadła o 96% po Brexicie.

Fot. Getty

Najnowsze dane dotyczące eksportu z Wielkiej Brytanii do krajów Unii Europejskiej pokazują niewiarygodny spadek sprzedaży podstawowych produktów mleczarskich. Brytyjczycy sprzedają Unii Europejskiej o 96 proc. mniej śmietany i mleka „z powodu biurokracji związanej z umową handlową ws. Brexitu”.

Zawirowania związane najpierw z negocjowaniem, a teraz z wprowadzaniem w życie zapisów umowy handlowej w sprawie Brexitu między UK a UE mają tragiczny wpływ na niektóre gałęzie brytyjskiego eksportu. Najnowszy raport Food and Drink Federation (FDF) pokazuje, że sprzedaż mleka i śmietany z UK do UE spadła aż o 96 proc. Jednak nie tylko branża mleczarska ucierpiała z powodu Brexitu.

Problemy brytyjskiego eksportu po Brexicie

Raport FDF pokazuje również dramatyczny spadek eksportu ogółu brytyjskich produktów żywnościowych do UE. W lutym 2021 sprzedaż żywności i napojów do krajów Wspólnoty spadła ogółem o 40 proc. w porównaniu do lutego 2020. Choć nie można pominąć negatywnego wpływu pandemii w ciągu ostatniego roku, eksperci z FDF, reprezentujący ponad 800 przedsiębiorstw, podkreślają, że największe szkody przyniósł właśnie Brexit.

Obok sektora mleczarskiego, największe straty odnotował przemysł zwierzęcy i roślinny, gdzie eksport kurczaków spadł o 79,5 proc., eksport wołowiny spadł o 77,6 proc., a eksport olejów roślinnych spadł o 75,7 proc. Dramatyczne zahamowanie eksportu widać nie tylko na procentach. Biorąc pod uwagę zyski pieniężne, w lutym 2020 roku eksport żywności i napojów z UK do UE przyniósł Brytyjczykom 1 miliard funtów zysku. Jednak w lutym tego roku zysk wyniósł już tylko 578,7 miliona funtów.

W związku z najnowszym raportem FDF chce, aby rząd powrócił do negocjacji z Unią Europejską w celu rozwiązania problemu zahamowania eksportu. Rząd jak na razie był jednak niechętny takiemu rozwiązaniu, argumentując, że są to problemy przejściowe, związane z nową sytuacją polityczno-gospodarczą po Brexicie. Dodatkowo, jak wskazuje rząd UK, porównując dane ze stycznia oraz z lutego 2021, można zauważyć delikatną poprawę w eksporcie.