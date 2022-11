Dramatyczna historia Polki w UK — powrót do PL z rocznym dzieckiem, którego ojciec przebywa w więzieniu

Czy powrót do Polski to dobry pomysł?

Nasza rodaczka mieszkająca w UK znalazła się w ciężkiej sytuacji. Przyjechała do Anglii, poznała Brytyjczyka, zakochała się. Choć para doczekała się dziecka, to ich związek jednak nie przetrwał długo. Mężczyzna pobił naszą rodaczkę i trafił do więzienia, a Polka znalazła się w trudnej sytuacji. Co zamierza zrobić i co zrobi?

Na jednej z najpopularniejszych grup FB zrzeszających Polaków w UK pojawił się bardzo interesujący wątek, który wzbudził wiele kontrowersji. Moderator dyskusji został wręcz zmuszony do wyłączenia możliwości komentowania pierwotnego posta, który został zamieszczony anonimowo, ponieważ temperatury dyskusji sięgnęła zenitu! Co było przyczyną tak gorącego sporu? O co poszło?

Co trzeba zrobić w takiej sytuacji?

Oto treść posta, który wywołał rzeczoną dyskusję na łamach grupy „Wielkie i małe powroty z PL do UK :)”

POST ANONIMOWY

Proszę o rady osoby kompetentne. Przyjechałam do Anglii sama dwa i pół roku temu, poznałam Brytyjczyka, z którym byłam w związku i z którym zaszłam w ciążę i aktualnie mam rocznego synka. Niestety zostałam przez mężczyznę pobita i teraz on siedzi w wiezieniu, w którym pozostanie przez okres 7 lat. Postanowiłam wrócić do Polski. Dziecko ma obywatelstwo brytyjskie, nazwisko ojca, ojciec jest wpisany na akcie urodzenia. Dostałam pozwolenie na powrót z dzieckiem do kraju. I teraz moje pytania. Co najpierw jak już wrócę? Czy najpierw składać wniosek o polskie obywatelstwo i polski paszport, czy o zasiłki, bo nie będę miała żadnego dochodu. Jakie zasiłki w takiej sytuacji mi przysługują i co po kolei. Boję się, że zostanę z ręką w nocniku i chcę mieć wszystko zaplanowane i dopięte na ostatni guzik, bo chodzi o przyszłość moją i mojego synka. Z góry dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi, każdy komentarz jest dla mnie ważny.

Trzeba przyznać, że poruszony temat ma dużą wagę. Można wręcz napisać, że mamy do czynienia z bardzo trudną życiową sytuacją. Pomoc dla osoby, która znalazła się w takim położeniu, dla wielu osób jest czymś naturalnym i zapewne stąd na grupie tak duży odzew od osób, które naprawdę chciały jak najlepiej doradzić w tej sprawie.

W jakim tonie wypowiadali się nasi rodacy i rodaczki? Co radzili Polce? Oto wybór kilku najciekawszych wypowiedzi na ten temat.

Jakie rady otrzymała nasza rodaczka?

Jak złoży wnioski w Polsce, to polska strona i tak będzie kontaktować się z brytyjskimi służbami. Jeśli poda info, że ojciec siedzi nr referencyjny, to jest szansa, że szybciej to ogarnie. Siedzi, nie pobiera, bo HMRC pilnuje, aby skazańcy żadnej pomocy socjalnej nie otrzymywali, nie kontynuowali pobierania zasiłków. Najpierw i tak musi znaleźć prace, dopiero później ogarniać sprawy urzędowe. Alimenty, 500+. Nie będzie pracowała, to nie dostanie złotówki z MOPS, jak nie ma wyroku alimentacyjnego. Ten potrzebny jest do 500+, do zasiłku rodzinnego. Musi znaleźć prace jak najszybciej — KAMILA

Wszystko po kolei co Pani wyżej napisała. Brytyjski akt przetłumaczony na Polski przez tłumacza przysięgłego. Rejestracja i meldunek w Polsce. Na pewno informacja z Revenue, że nie pobiera też Pani żadnych pieniążków na dziecko. Wydaje mi się, że w tak w trudnej sytuacji też jakaś informacja, że, ojciec dziecka tez nie pobiera tam pieniędzy na dziecko, ogólnie zabrałabym cala dokumentacje, notatki z policji czy coś. Jeśli chodzi o zasiłki w PL to 500+ ale nie jestem pewna, dochód z UK będzie dochodem utraconym, ale pod względem ojca nie wiem, jak rozpatrzą wniosek. Trzymam mocno kciuki i życzę siły — MAGDALENA

Musisz wziąć akt urodzenia pełny, przetłumaczyć możesz już w Polsce u tłumacza i z tym do urzędu umiejscowić jego akt i potem złożyć wniosek o dowód to dostanie pesel — IWONA

W Polsce podając o alimenty, można też ograniczyć prawa dla ojca dziecka. Zaznaczyć, żeby dziecko mieszkało tam, gdzie matka oraz żeby mogła sama wyrobić dokumenty dla dziecka, bez zgody ojca, takie, jak paszport czy dowód osobisty — ELŻBIETA

Czy powrót do Polski to dobry pomysł?

To jednak niejako pierwsza grupa komentarzy. Drugą grupę stanowią wypowiedzi osób, które przede wszystkim radzą Polce nie wracać do kraju.

Z tego, co wiem, w Polsce nie ma takiej gamy zasiłków, jak w UK. Po złożeniu wniosku czeka się tygodniami, więc nie liczyłbym na zasiłki jako źródło utrzymania — GOSIA

W UK będziesz miała lepszą opiekę socjalną, zmień może miasto, jak chcesz wyrób dziecku PL paszport, ale zostań w Anglii (będzie Ci lepiej i łatwiej) — AGNIESZKA

Nie chce dawać dobrych rad, bo nie o to chodzi, ale czy przemyślałaś już swoją decyzję? Wiesz pewnie, że tutaj państwo bardziej Ci pomoże niż u nas w kraju? — KINGA

Jeżeli w UK pobierałaś macierzyńskie, a w PL przecież wezmą to jako dochód, to nie dostaniesz nic. Tak, jak pisze Kinga, może lepiej zostać w UK? Chyba że w PL będziesz miała wsparcie najbliższej rodziny, wtedy sytuacja jest inna...— EWELINA

