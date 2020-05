DRAMAT! Polska wyda mniej na wspólne prace nad szczepionką na Covid-19, niż... Madonna!

Polski wkład finansowy w prace nad szczepionką na Covid-19 w ramach akcji #UnitedAgainstCoronaVirus ma wynieść zaledwie 750 tysięcy euro. To nie tylko mniej, niż większość państw, które zaoferowały swoją pomoc, to także mniej, niż wpłaci... Madonna!

Jak pisze Dave Keating, amerykański dziennikarz specjalizujący się w polityce unijnej, wkład naszej ojczyzny w prace nad szczepionką na koronawirusa jest żałośnie mały, bez względu na to, ż jakiej perspektywy spojrzeć na całą sprawę. Władze w Warszawie zdecydował się na ten cel przeznaczyć zaledwie 750 tysięcy euro! To drobniaki, jeśli weźmie się pod uwagę, że Polska to jeden z największych krajów w Europie, o silnej i stabilnej gospodarce, z populacją sięgającą 38 milionów. Ciężko znaleźć podobne państwo, które zaoferowało tak niewiele.

So for those keeping score, #Madonna donated more money to the #UnitedAgainstCoronaVirus vaccine research pledge than #Poland.



Netherlands, population 17m, gave €192 million

Poland, population 38m, gave €750,000.

Madonna, population 1, gave €1 million.