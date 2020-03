Dramat Polaka z Blurton - rzucony przez narzeczoną wsiadł za kółko pod wpływem, złapała go policja i teraz... może stracić pracę!

To się nazywa mieć pecha! Imigrant z Polski w UK został przyłapany na prowadzeniu pojazdu po pijanemu... tuż po tym, jak jego narzeczona odwołała ślub!

Jak czytamy na łamach lokalnego serwisu "Stone-on-Tent Live" pracownik magazynowy Marek S. został przyłapany na jeździe na podwójnym gazie. Jego styl jazdy zwrócił uwagę policjantów w Fenton, którzy zatrzymali samochód, za kierownicą którego siedział Polak. Ich podejrzenia okazały się jak najbardziej słuszne. W wydychanym przez 57-latka powietrzu znajdowało się 93 mikrogramów na 100 mililitrów. Przypomnijmy, obowiązujący limit w UK wynosi 35 mikrogramów.

Mieszkający w UK od piętnastu lat Polak przyznał się do spożywania alkoholu. Nie pił go akurat w dniu, w którym prowadził auto, ale pił poprzedniej nocy. Jak tłumaczył w sądzie North Staffordshire Justice Center przyczyną tego stanu rzeczy była fakt, że rozpadł się jego związek.

Otóż, nasz rodak szykował się właśnie do... ślubu! Niestety, po opóźnionym powrocie z wizyty w Polsce doszło do poważnej kłótni z jego partnerką. Brytyjskie media nie udostępniły żadnych szczegółów na ten temat, ale koniec końców doszło do rozstania. Ślub się nie odbył i to było powodem tego, że nasz rodak zaglądnął głębiej do kieliszka. W wyniku stresu pił więcej niż powinien.

W związku z tym, że otrzymał nieoczekiwany telefon od swojego agenta nieruchomości w sprawie spotkania z doradcą hipotecznym. Marek S. czuł się na siłach prowadzić samochód i siadł za kierownicę. Jak to się skończyło? Na 24 miesiące stracił prawo jazdy. Kara ta zostanie zmniejszona o ile weźmie udział w specjalnym kursie. Oprócz tego będzie musiał pokryć koszta sądowe w wysokości 225 funtów. Nałożono na niego również 12-miesięczną karę "community order" i kazano odpracować społeczne 20 godzin.

Najbardziej bolesną dla naszego rodaka konsekwencją może być jednak to, że ze względu na wyrok może stracić pracę w magazynie w Trentham Lakes.