Downing Street zakupiło 480 000 tabletek eksperymentalnego leku na koronawirusa! Czy będzie skuteczny?

Fot. Getty

Minister zdrowia Sajid Javid poinformował, że rząd Wielkiej Brytanii zakupił 480 000 tabletek eksperymentalnego leku na koronawirusa opracowanego przez firmę Merck & Co. Co wiemy o nowym leku i kiedy może on zostać dopuszczony do użytku na Wyspach?

Zakup tak dużej ilości doustnych pigułek przeciwwirusowym, molnupiravirów, określanych również jako pigułki Merck, nie oznacza jeszcze automatycznego dopuszczenia ich do stosowania w UK. Taką decyzję wyda dopiero agencja Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), a można się jej spodziewać mniej więcej w listopadzie. Pigułka Merck, jak wynika z badań opublikowanych przez koncern, znacząco zmniejsza prawdopodobieństwo hospitalizacji i o połowę również ryzyko śmierci z powodu Covid-19, działając na enzym koronwairusa, który odpowiada za kopiowanie jego kodu genetycznego i reprodukcję. Lek zapobiega zatem rozprzestrzenianiu się Sars-CoV-2 w organizmie, a robi to na tyle skutecznie, że, jak stwierdził doradca prezydenta USA Jeff Zients, "jest potencjalnym dodatkowym narzędziem chroniącym ludzi przed najgorszymi skutkami COVID-19”.

Lek na Covid-19 to przełom?

Choć nie wiadomo jeszcze, jakie dokładnie skutki uboczne występują po przyjęciu pigułki Merck, to wiele wskazuje na to, że mieszkańcy UK m.in. w ten sposób będą leczeni tej zimy na Covid-19. Nie wiadomo jak na razie, ile rząd UK zapłacił za 480 000 dawek leku, ale jeśli przyjąć, że cena była podobna do tej, jaką za leki przeciwwirusowe zapłacił rząd USA w lecie, to suma ta może oscylować w granicach £250 mln. - Z przyjemnością ogłaszam, że podpisaliśmy dwie przełomowe umowy, zabezpieczając tysiące dawek dwóch nowych leków przeciwwirusowych od firm Pfizer i Merck [rząd zakupił także eksperymentalny lek od firmy Pfizer, nad którym trwają jeszcze badania kliniczne – przyp.red.]. Te leki przeciwwirusowe mogą przyspieszyć powrót do zdrowia i zatrzymać postęp infekcji. Jeśli kuracje tymi substancjami uzyskają aprobatę MHRA, to będziemy mogli zapewnić niektórym najbardziej narażonym pacjentom ochronę – poinformował minister zdrowia.