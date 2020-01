Downing Street: Boris Johnson planuje kilka hucznych wydarzeń dla uświetnienia Brexitu

Fot. Getty

Downing Street przyznało nieoficjalnie, że Boris Johnson planuje szereg oficjalnych wydarzeń dla uświetnienia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej 31 stycznia. Już wkrótce mamy poznać dokładne plany rządu na tę okazję.

Wiadomo już jest, że Boris Johnson będzie chciał w uroczysty sposób zaznaczyć moment wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Nie wiadomo natomiast, czy premier poprze pomysł najbardziej twardogłowych Brexitowców obecnych w brytyjskim parlamencie, by moment ten uczcić biciem dzwonu Big Ben. Wniosek o tego typu uczczenie Brexitu został już złożony w parlamencie, a deputowani chcą, by dzwon zabił w dniu Brexit Day o godz. 23.

Brexit: Brytyjscy parlamentarzyści wznawiają prace nad umową Borisa Johnsona. Co nas czeka?

Osobną celebrację planuje lider Partii Brexit, który w Dzień Brexitu zamierza świętować na Parliament Square. Impreza, którą ma uświetnić pokaz sztucznych ogni, a także występy zespołów muzycznych i wystąpienia znanych osobistości, ma kosztować £100 000. Farage powiedział na łamach „The Daily Telegraph”, że będzie to “wesołe, optymistyczne, prawdziwe świętowanie, bez żadnej polityki”. Przewodniczący Partii Brexit Richard Tice poinformował co prawda, że wstęp na wydarzenie będzie płatny, to jednak koszt biletu będzie minimalny i każdy chętny na wspólne świętowanie, będzie sobie mógł na niego pozwolić.

