Dowiedz się więcej Pałacu Holyroodhouse, gdzie w niedzielę trafiła trumna z ciałem królowej Elżbiety II

W niedzielę trumna z ciałem królowej Elżbiety II trafiła do Pałacu Holyroodhouse, który jest oficjalną siedzibą rodziny królewskiej w Szkocji. Dowiedz się więcej o tej okazałej królewskiej rezydencji, która jest dostępna dla zwiedzających.

Do jednej z oficjalnych królewskich rezydencji należy Pałac Holyroodhouse, gdzie trumna z ciałem królowej Elżbiety II trafiła na noc z niedzieli na poniedziałek. Sam pałac należy do chętnie odwiedzanych przez turystów atrakcji historyczno-architektonicznych, którzy mogą podziwiać królewskie komnaty, a także dzieła sztuki.

Pałac Holyroodhouse oficjalną szkocką siedzibą królowej

Pałac Holyrood leży zaledwie milę od zamku w Edynburgu i wraz z przyległym parkiem stanowią popularną atrakcję w stolicy Szkocji. Pałac był początkowo klasztorem augustianów założonym w 1128 roku przez króla Dawida. Tutaj koronowano w XV wieku pierwszego króla Szkocji, Jakuba II Stuarta. Gdy Edynburg został uznany za stolicę Szkocji, królowie zdecydowali się zamieszkać właśnie w Holyroodhouse.

W 1501 r. Jakub IV oczyścił teren w pobliżu opactwa i zbudował pałac dla siebie i swojej narzeczonej Małgorzaty Tudor – siostry Henryka VIII. Do dziś zachował się tylko fragment budynku bramnego. Jego następca Jakub V dodał masywną wieżę w latach 1528-1532, a nowy zachodni front na południe od wieży w latach 1535-1536.

Maria Królowa Szkotów spędziła większość swojego burzliwego życia w pałacu – dramatyczny i często tragiczny rozdział w historii budowli. W pałacu poślubiła dwóch swoich mężów. Jej prywatny sekretarz, David Rizzio, został zamordowany w jej prywatnych komnatach przez grupę kierowaną przez jej męża, Lorda Darnleya, który był zazdrosny o wpływ Rizzio na Mary.

Dalszą renowację przeprowadzono w 1633 r. z okazji szkockiej koronacji syna Jakuba Karola I. Podczas wojny domowej wojska Olivera Cromwella zostały zakwaterowane w pałacu. Karol II został koronowany w Szkocji w 1651 roku. Chociaż nigdy tam nie powrócił, w latach 70. XVII wieku zainicjował gruntowną przebudowę Holyroodhouse, a pałac został przekształcony przez szkockiego architekta, Sir Williama Bruce'a.

Po prawej stronie dobudowano wieżę, tworząc symetryczną fasadę, a nowe apartamenty królewskie powstały w ciągu bogato zdobionych pomieszczeń, z bogatymi tynkowymi stropami, rozmieszczonymi wokół klasycystycznego czworoboku.

W XX wieku król Jerzy V i królowa Maria kontynuowali prace restauracyjne i remontowe pałacu, który uważali za dom rodzinny. Odegrali kluczową rolę we wprowadzaniu Holyroodhouse w XX wiek, instalując łazienki, elektryczność i windy. Rozpoczęli także tradycję Garden Party odbywających się w pałacu.

Teraz pałac także należy do rodziny królewskiej, a sama królowa Elżbieta zgodnie z tradycją przebywała w nim parę dni w lipcu, wtedy też był on zamknięty dla zwiedzających.

Palace of Holyroodhouse dla zwiedzających

Pałac Holyroodhouse można zwiedzać odpłatnie, a wewnątrz robienie zdjęć jest zabronione. Od stycznia do marca otwarty jest dla zwiedzających w godzinach od 9:30 do 16:30, w okresie od kwietnia do października od 9:30 do 18:00, a od listopada do grudnia od 9:30 do 16:30.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!