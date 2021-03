Dover: Polak zamordowany przez bezdomnego, który "słyszał głosy w swojej głowie"

Dwie osoby zostały skazane przez sąd Maidstone Crown Court za zabójstwo bezdomnego Polaka. Do zbrodni doszło na cmentarzu Cowgate Cemetery w Dover. Mordercy i ofiara znali się wzajemnie. Co było przyczyną tej zbrodni?

Do morderstwa bezdomnego 55-letniego Polaka doszło 1 października 2019 roku. Ciało naszego rodaka zostało znalezione przez dwie osoby, który przyszły na cmentarz Cowgate Cemetery. Na miejsce została wezwana policja i bardzo szybko udało się ustalić, że zwłoki należały do bezdomnego, który mieszkał na obozowisku nieopodal cmentarza. Policja po przeprowadzeniu dochodzenia wskazała Justina Burnetta (38 lat) i Claire Lunn (48 lat), jako oskarżonych o tę zbrodnie. Byli to znajomi ofiary, a jak podają brytyjskie media kobieta miała być życiową partnerką naszego rodaka.

55-letni Polak zmarł w wyniku zadanych mu obrażeń. Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "Kent Online" ofierze zadano liczne ciosy w głowę, kark oraz w klatkę piersiową. Następnie, jego ciało miało zostać przeciągnięte na odległość około 20 metrów z dala od obozowisko bezdomnych. Co stało za motywami sprawców?

Zarówno Burnett, jak i Lunn początkowo zaprzeczali oskarżeniom o morderstwo. Burnett przyznał, że "słyszy głosy w swojej głowie". W sali sądowej tłumaczył, że jego druga osobowości o imieniu Jason towarzyszy mu od szóstego roku życia. To miał być jego "przyjaciel" i usadowił się w jego "lewej części głowy". W dodatku Jason miał niekiedy przejmować kontrolę nad ciałem Burnetta i tak właśnie miało być wtedy, gdy zginął nasz rodak. W dodatku, jak zapewnia oskarżony, kontrola jest tak silna, że on sam nic z tych wydarzeń nie pamięta...

Jak ustalono na sali sądowej przed śmiercią naszego rodaka miało dojść do alkoholowej libacji. Można więc przypuszczać, że doszło do jakiejś sprzeczki lub konfliktu, co wydaje się szczególnie prawdopodobne, ponieważ związek naszego rodaka z 48-letnią Lunn miał obfitować w kłótnie, a nawet rękoczyny.

Pomimo tego, że motyw morderstwa pozostaje niejasny, to członkowie ławy przysięgłych uznali Justina Burnetta i Claire Lunn winnych tej zbrodni. "Oboje oskarżeni dokonali brutalnego morderstwa bezbronnego mężczyzny, a ich działania pokazały, że są nieprzewidywalnymi, brutalnymi przestępcami" - podsumował inspektor Gavin Moss. Wyrok w tej sprawie mamy poznać w czwartek.