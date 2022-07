Dover: Gigantyczne kolejki na granicy brytyjsko-francuskiej

Fot. Getty

W porcie w Dover zapanował dziś chaos. Władze portu ostrzegają kierowców przed ogromnymi korkami przed brytyjsko-francuską granicą. Jaki jest powód gigantycznych kolejek?

W piątek 22 lipca 2022 rano w porcie w Dover ogłoszono stan „krytyczny”, a podróżni muszą czekać na przeprawę nawet do czterech godzin. Władze portu twierdzą, że wina leży po stronie francuskiej.

Brytyjczycy zarzucają Francuzom, że w obliczu wzmożonego ruchu wakacyjnego nie zapewnili wystarczającej liczby personelu, co sprawia, że tamtejsze kontrole graniczne niepotrzebnie opóźniają ruch na brytyjsko-francuskiej granicy. Podróżnych ostrzeżono, aby uzbroili się w cierpliwość i przygotowali na opóźnienia.

Dover-Calais: Due to expected queues, please allow up to 4 hours to complete border control & check-in.



Have documents ready to assist border control checks and reduce queuing time. If delayed, you will be accommodated on the next available sailing.



Thanks for your patience. pic.twitter.com/93AFP9bs2Y