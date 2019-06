Dostęp do Netflixa w UK będzie droższy - zdradzamy o ile zdrożeje abonament

To z pewnością zła wiadomość dla wszystkich miłośników swietnych filmów i znakomitych seriali w UK - ceny abonamentów Netflixa idą w górę. Podwyżki dotyczą pakietu standardowego i pakietu premium.

Niestety, to już pewne - klienci największej platformy streamingował na świecie będą musieli sięgnąć głębiej do kieszeni. Na szczęście - nie wszyscy! Podwyżki obejmą dwa z trzech dostępnych pakietów. Bez zmian pozostanie jedynie cena abonamentu "basic", tego najtańszego - włodarze z kalifornijskiego Los Gatos zdecydowali się, że jego cena pozostanie na poziomie 5.99 funta.

Z kolei za pakiet standard zapłacimy o jednego funta więcej - jego cena wzrośnie z £7,99 do £8,99. Najbardziej wypasiona opcja - pakiet premium - podrożej o dwa funty do poziomu £11,99. Dużo to czy mało? Każdy będzie musiał odpowiedzieć sobie sam. Trudno póki co przewidywać, żeby ruch Netflixa spowodował masowe rezygnacje z subskrypcji.

Nowe stawki już obowiązują nowych użytkowników, z kolei dotychczasowi abonenci mogą spodziewać się wyższego rachunku w ciągu najbliższych tygodni. Netflixa ma 10 milionów abonentów w Wielkiej Brytanii. Na całym świecie z usług serwisu korzysta 117 milionów (stan na styczeń 2018).

Dodajmy, że podwyżki abonamentu miały już miejsce w USA. Netflix podniósł ceny także w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej. Skoku cen można spodziewać się także innych krajach europejskich. Co jest ich powodem? Tego, rzecz jasna, nie zdradzono. Wiadomo jednak, że firma mocno inwestuje w powiększanie swojej oferty i produkwanie własnych filmów i seriali. W 2018 roku włodarze serwisu VOD przeznaczyli 12 miliardów dolarów na wzbogacenie oferty, zaś w 2019 planują wydać 15 miliardów dolarów.

